Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές αντιμετωπίζουν ισχυρές ρευστοποιήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών λόγω αμφιβολιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών.

Οι επενδυτές προβληματίζονται για τον χρόνο απόδοσης των κεφαλαίων που επενδύονται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας σε μεταφορά κεφαλαίων προς πιο αμυντικούς κλάδους.

Η αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος της Κίνας στην παραγωγή ημιαγωγών εντείνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί ανησυχίες για μελλοντικές πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Η γενικότερη αβεβαιότητα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν τη διόρθωση ως μια αναγκαία επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων, αναμένοντας τα επόμενα οικονομικά αποτελέσματα για να αξιολογήσουν τη μελλοντική πορεία του κλάδου.

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Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο, ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων, με επίκεντρο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τους κατασκευαστές ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να αμφισβητούν εάν οι αποτιμήσεις του κλάδου μπορούν να δικαιολογηθούν από τα μελλοντικά κέρδη. Το sell off ξεκίνησε από τις αγορές της Ασίας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, επηρεάζοντας συνολικά το επενδυτικό κλίμα.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται κορυφαίες εταιρείες του οικοσυστήματος της AI και των chips, όπως η Nvidia, η Samsung Electronics, η SK Hynix, η TSMC, η AMD και η Intel. Παρά το γεγονός ότι αρκετές από αυτές συνεχίζουν να ανακοινώνουν εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, η αγορά θεωρεί πλέον ότι οι προσδοκίες έχουν φθάσει σε υπερβολικά επίπεδα και ότι ακόμη και οι ισχυρές επιδόσεις δεν αρκούν για να στηρίξουν τις αποτιμήσεις.

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Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά δεν αμφισβητεί τη μακροπρόθεσμη προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το κατά πόσο οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε data centers και υπολογιστικές υποδομές θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από νέα σχέδια χρηματοδότησης τεράστιων έργων AI, τα οποία αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι αυξάνουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο του κλάδου.

Ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι επενδυτές έβλεπαν “χθες” τις μετοχές των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και ο τρόπος με τον οποίο τις βλέπουν σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός…

Χθες Σήμερα «Η AI θα αλλάξει τα πάντα» «Πότε θα αποδώσουν οι επενδύσεις;» Συνεχής άνοδος των μετοχών Μαζικές κατοχυρώσεις κερδών Επενδύσεις χωρίς περιορισμούς Πίεση για κερδοφορία Αγορές μόνο τεχνολογίας Στροφή και σε αμυντικούς κλάδους Ενθουσιασμός Επιλεκτικότητα

Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για την αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδο της Κίνας στην παραγωγή ημιαγωγών. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τους φόβους ότι ο ανταγωνισμός θα περιορίσει τα περιθώρια κέρδους των σημερινών πρωταγωνιστών της αγοράς, ενώ ενδέχεται να επιταχύνει την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας και να δημιουργήσει πιέσεις στις τιμές των chips τα επόμενα χρόνια.

Το παιχνίδι τώρα αρχίζει…

Το αρνητικό κλίμα επιβαρύνθηκε και από τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αναμονή των αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) οδηγούν πολλούς διαχειριστές κεφαλαίων σε μείωση του επενδυτικού ρίσκου και μεταφορά κεφαλαίων προς πιο αμυντικούς κλάδους, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγεία.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται μια βασική προσέγγιση που απαντά στο ερώτημα: Γιατί οι αγορές δείχνουν να γυρίζουν την πλάτη στις εταιρείες που επενδύουν σε ΑΙ και ημιαγωγούς.

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Παράγοντας Τι συμβαίνει Πώς επηρεάζει τις αγορές Υπερβολικές αποτιμήσεις Οι μετοχές AI και chips έχουν αυξηθεί εκατοντάδες τοις εκατό τα τελευταία δύο χρόνια Οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη Τεράστιες επενδύσεις στην AI Big Tech επενδύουν εκατοντάδες δισ. δολάρια σε data centers Αυξάνονται οι αμφιβολίες για το πότε θα αποδώσουν Αποτελέσματα εταιρειών Οι προσδοκίες είναι πλέον εξαιρετικά υψηλές Ακόμη και καλά αποτελέσματα μπορεί να απογοητεύσουν Κίνα Επιταχύνει την ανάπτυξη δικών της ημιαγωγών Ενισχύεται ο ανταγωνισμός Επιτόκια Οι αγορές περιμένουν τις αποφάσεις της Fed Οι ακριβότερες χρηματοδοτήσεις πιέζουν τις μετοχές ανάπτυξης Γεωπολιτική Μέση Ανατολή και Ουκρανία αυξάνουν την αβεβαιότητα Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις

Οι πιο έμπειροι επενδυτές, βέβαια, γνωρίζουν ότι οι αγορές κάνουν κύκλους… Παρά τη βίαιη διόρθωση, αρκετοί επενδυτικοί οίκοι εκτιμούν ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για το τέλος του ανοδικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά για μια αναγκαία επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων ετών. Με απλά λόγια, εκείνοι που στήριξαν αυτήν την νέα αγορά στην αρχή, θέλουν τώρα να πάρουν τα κέρδη τους!

Τι θα γίνει αύριο; Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι “περαστική” από τη ζωή μας, ήρθε και θα μείνει! Οι επόμενες ανακοινώσεις για νέες εφαρμογές της ΑΙ στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στην επιστήμη, στην υγεία, στην καθημερινότητα μας, αλλά και οι επόμενες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, όπως η Microsoft και η Meta, αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο τεστ που θα δείξει προς τα πού θ πάει η αγορά.

Αν ο κλάδος συνεχίσει να “χτίζει” εμπιστοσύνη στον απλό, τελικό κατανλαωτή, τότε θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχές που θα αποτυπωθούν και στις αποδόσεις των μετοχών στα χρηματιστήρια. Το παιχνίδι δεν τέλειωσε, μόλις τώρα αρχίζει…

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