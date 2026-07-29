Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αρχή για την Προστασία της Αγοράς διαπραγματεύεται με μεγάλες εταιρείες τροφίμων τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Οι εταιρείες καλούνται να καταθέσουν βελτιωμένες προτάσεις έως τις 21 Αυγούστου, καθώς οι αρχικές λίστες δεν ικανοποιούν τους στόχους της Αρχής.

Η πρωτοβουλία στοχεύει σε μειώσεις από 5% έως 20% σε είδη πρώτης ανάγκης, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος του 2026.

Τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στη συμφωνία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ για την εύκολη αναγνώρισή τους από τους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω αυτής της παρέμβασης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα τρόφιμα και να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

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Το «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτήγια και τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση μιας άτυπης εθνικής συμφωνίας με στόχο τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, στο γραφείο της διοικήτριας της Αρχής έχουν ήδη φτάσει οι πρώτες λίστες με προϊόντα και συγκεκριμένους κωδικούς στους οποίους οι εταιρείες εμφανίζονται διατεθειμένες να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026. Ωστόσο, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής απέχουν ακόμη από τον στόχο που έχει θέσει η Αρχή και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης.

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Οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν μόνο το ποσοστό των εκπτώσεων αλλά κυρίως το ποια προϊόντα θα συμμετάσχουν στη συμφωνία. Η θέση της Αρχής είναι σαφής, οι μειώσεις πρέπει να είναι πραγματικά αισθητές για τον καταναλωτή και να αφορούν βασικά αγαθά που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στο καλάθι κάθε ελληνικού νοικοκυριού.

Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί μια άτυπη πίστωση χρόνου έως τις 21 Αυγούστου, προκειμένου οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και οι χονδρέμποροι να επανέλθουν με βελτιωμένες προτάσεις και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Τα προϊόντα που βρίσκονται στο επίκεντρο

Στόχος της Αρχής είναι να διαμορφωθεί μια λίστα προϊόντων που θα προσφέρονται με μειώσεις 5% έως 15%σε κατηγορίες όπως το νωπό και κατεψυγμένο κρέας, τα ψάρια και τα θαλασσινά, ώστε να περιοριστεί το κόστος των βασικών γευμάτων μιας οικογένειας.

Παράλληλα, επιδιώκεται ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάνει ακόμη και το 20%, σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης όπως:

γάλα, γιαούρτι, τυριά, βούτυρο, κρέμες γάλακτος και λοιπά γαλακτοκομικά,

ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια και άλλα προϊόντα ξηράς αποθήκης,

απορρυπαντικά ρούχων και πιάτων, μαλακτικά, καθαριστικά επιφανειών και είδη καθαριότητας,

σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, σαπούνια, αποσμητικά, χαρτικά και λοιπά είδη προσωπικής υγιεινής,

βρεφικό γάλα, πάνες, μωρομάντηλα, βρεφικές κρέμες, παιδικές τροφές και άλλα προϊόντα που αφορούν τη φροντίδα των βρεφών.

Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα που επιβαρύνουν κάθε μήνα σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και όχι είδη περιορισμένης κατανάλωσης ή προϊόντα προσφορών με μικρή εμπορική σημασία.

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Από την 1η Σεπτεμβρίου στα ράφια

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι νέες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία στα ράφια των μεγάλων συνεργαζόμενων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς θα φέρουν ειδική σήμανση, την οποία παρουσιάζει σήμερα η HuffPost, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά τις αγορές.

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Το πολιτικό στοίχημα

Πίσω από τη διαπραγμάτευση βρίσκεται και ένα σημαντικό πολιτικό διακύβευμα. Η ακρίβεια στα τρόφιμα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές δυσαρέσκειας των πολιτών, καθώς οι τιμές πολλών βασικών αγαθών παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση επιδιώκει η συμφωνία να οδηγήσει σε πραγματικές μειώσεις που θα γίνουν αντιληπτές από τα νοικοκυριά ήδη από τον Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά χωρίς διοικητικό καθορισμό των τιμών. Ενόψει της προεκλογικής περιόδου, η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της πρωτοβουλίας αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής πολιτικής από τους ίδιους τους καταναλωτές.

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