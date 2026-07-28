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Οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν πλέον μητέρες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία υιοθεσίας μετά την αναδοχή, ανεξαρτήτως της επιστροφής τους στην εργασία.

Η πολιτεία συνυπολογίζει πλέον την πρόσθετη εργασία στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης για τον ακριβή προσδιορισμό του επιδόματος της μητρότητας.

Οι εργαζόμενες θα εισπράττουν την ειδική παροχή ακόμη και όταν οι εργοδότες καταβάλλουν οικειοθελώς το σύνολο των αποδοχών τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ενισχύοντας παράλληλα το δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

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Η μητρότητα εξακολουθεί να αποτελεί για πολλές εργαζόμενες μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα, καθώς κενά στη νομοθεσία, διαφορετικές μορφές απασχόλησης και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες οδηγούν συχνά σε απώλεια εισοδήματος ή ακόμη και βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερα όσες εργάζονται με ευέλικτες σχέσεις εργασίας ή αποκτούν παιδί μέσω αναδοχής και υιοθεσίας βρίσκονταν μέχρι σήμερα αντιμέτωπες με περιορισμούς και άνιση μεταχείριση. Σε αυτά τα προβλήματα επιχειρεί να βάλει τέλος το υπουργείο Εργασίας, επεκτείνοντας με νέα υπουργική απόφαση την ειδική άδεια και την παροχή προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων και κλείνοντας κενά που είχαν αναδειχθεί στην εφαρμογή του μέτρου.

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Η απόφαση βασίζεται σε έξι βασικές παρεμβάσεις, με κοινό στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία εργαζόμενη μητέρα δεν θα χάνει το δικαίωμα στην προστασία λόγω του τρόπου απασχόλησής της ή ειδικών οικογενειακών συνθηκών.

Στις σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνεται η δυνατότητα χορήγησης της ειδικής παροχής και σε μητέρες που αρχικά είχαν αναλάβει παιδί ως ανάδοχες και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας, ακόμη και αν στο μεταξύ είχαν επιστρέψει στην εργασία τους. Παράλληλα, για πρώτη φορά συνυπολογίζεται και η πρόσθετη εργασία στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, ώστε η επιδότηση να ανταποκρίνεται στον πραγματικό χρόνο εργασίας και να μην οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων.

Εξίσου σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται ακόμη και όταν ο εργοδότης καταβάλλει οικειοθελώς το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχείας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το παράδοξο να τιμωρούνται εργαζόμενες επειδή ο εργοδότης τους προσφέρει ευνοϊκότερους όρους από τους ελάχιστα προβλεπόμενους.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η νέα απόφαση αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων των τελευταίων ετών, όπως η αύξηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες και η επέκταση του επιδόματος σε περισσότερες κατηγορίες ασφαλισμένων. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος μέσα από ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης της εργαζόμενης μητέρας.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες γυναίκες που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν κενά ή αδικίες στο ισχύον καθεστώς, ενισχύοντας την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις οικογένειες.