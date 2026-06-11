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Καθυστερήσεις έως και μία ώρα σημειώνονται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με το φαινόμενο να καταγράφεται από την περασμένη Τρίτη.

Η αναστάτωση δεν προκλήθηκε από κάποιο έκτακτο γεγονός ή τεχνική βλάβη, αλλά από προγραμματισμένους ελέγχους που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου.

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Τρίτη μέρα καθυστερήσεων στις πτήσεις

Οι διαδικασίες αφορούν κυρίως το Σύστημα Ενόργανης Προσγείωσης (ILS), ένα βασικό ραδιοναυτιλιακό εργαλείο που εξασφαλίζει την ακριβή καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την τελική φάση της προσέγγισης και της προσγείωσης, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο επίπεδο.

Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν την Τρίτη 9 Ιουνίου, θα συνεχιστούν και Τετάρτη και Πέμπτη, ( 10 – 11 Ιουνίου ) από τις 3:00 μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας. Θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος και πρόκειται για περιοδικό έλεγχο που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις, από 45 έως και 60 λεπτών, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Ωστόσο λόγω της μείωσης της ροής πιθανόν να υπάρξει «ντόμινο» καθυστερήσεων επηρεάζοντας συνολικά το πτητικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή των διαδικασιών, τα ραδιοβοηθήματα λειτουργούν ως «ηλεκτρονικά μάτια» για τα αεροσκάφη, καθώς επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση και απογείωση ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εκτελούνται επαναλαμβανόμενες διελεύσεις και συγκεκριμένα προφίλ πτήσης, γεγονός που απαιτεί τον περιορισμό της εναέριας κυκλοφορίας και προκαλεί ντόμινο καθυστερήσεων σε επόμενες πτήσεις.

Η ΥΠΑ αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εντός των επόμενων ημερών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του αεροδρομίου.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Βουλγαρικό Falcon κάνει έλεγχο

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει μισθώσει ένα Dassault Falcon 2000, αεροπλάνο της βουλγαρικής κυβέρνησης προκειμένου να κάνει τους εν λόγω ελέγχους αφού, και τα δύο ελληνικά αεροσκάφη, μάλιστα το ένα είναι Cessna Citation 10, το ταχύτερο πολιτικό αεροπλάνο του κόσμου, καθώς μπορεί να πετά με ταχύτητα Mach 0,935 ή 1.145 χ.α.ω.- είναι καθηλωμένα στο έδαφος λόγω βλαβών.

Το βουλγαρικό Falcon ελέγχει με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει, εάν λειτουργούν σωστά όλα τα μηχανήματα που διαθέτει η ΥΠΑ για να κατευθύνουν τα διερχόμενα, εισερχόμενα και εξερχόμενα αεροσκάφη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με ασφάλεια και, σε όποια κριθεί ότι χρειαστεί, γίνεται ένα «calibration», δηλαδή μια απαραίτητη ρύθμιση.