zarpanews.gr - Η στιγμή της παράνομης προσπέρασης από τον οδηγό του βυτιοφόρου

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Ένας ανεύθυνος και άκρως επικίνδυνος οδηγός βυτιοφόρου έκανε παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, «παίζοντας» μάλιστα τα φώτα στον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (2/7) σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Κρήτης και το βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα προκαλεί σοκ.

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Όπως φαίνεται, το βυτιοφόρο πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας νόημα με τα φώτα στο προπορευόμενο όχημα να κάνει δεξιά. Μάλιστα, ο οδηγός του βυτιοφόρου ξεκίνησε να κορνάρει όταν διαπίστωσε ότι τα σινιάλα του δεν έγιναν αντιληπτά.

Πρόκειται δίχως αμφιβολία για μία απερίσκεπτη ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες, δεδομένου ότι στο αντίθετο ρεύμα διέρχονταν αυτοκίνητα, την στιγμή της παράνομης προσπέρασης.

Πηγή: zarpanews.gr