Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 60χρονος ημεδαπός επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στα εκδοτήρια της νότιας εισόδου της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και συνέλαβαν άμεσα τον δράστη, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Το τραυματισμένο ζευγάρι έλαβε τις πρώτες βοήθειες από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης, ενώ η εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του το 2022 δεν είχε εκτελεστεί λόγω αδυναμίας εντοπισμού του.

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Επίθεση με μαχαίρι από έναν ημεδαπό, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει με ψυχολογικά προβλήματα, σημειώθηκε το πρωί στα εκδοτήρια στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 60χρονος είχε επιτεθεί με μαχαίρι και παλαιότερα στο Σύνταγμα. Eiσαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του το 2022 δεν είχε εκτελεστεί καθώς δεν είχε καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά της 8 το πρωί, όταν διερχόμενη πολίτης ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την παρουσία του άνδρα στο σημείο.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ο δράστης, απρόκλητα τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο πόδι.

Οι δυο Αμερικάνοι περίμεναν ανύποπτοι στα εκδοτήρια να μπουν στο μνημείο, όταν ο άγνωστος άνδρας τους πλησίασε και τους τραυμάτισε χωρίς καμιά αφορμή. Ο άντρας μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τη σύντροφό του και τραυματίστηκε λίγο πιο σοβαρά, χάνοντας πολύ αίμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών. Κλήθηκε ΕΚΑΒ για τη παροχή πρώτων βοηθειών στο ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών, και κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κράδαινε το μαχαίρι, το έδειχνε στους διερχομένους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ο δράστης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης.

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«Την είδαμε κάτω»: Δραματικές μαρτυρίες για τη στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη



Τις δραματικές στιγμές που έζησαν το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης κατά την επίθεση 60χρονου ημεδαπού με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

«Ήμασταν στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα, να ανοίξουν οι πόρτες. Και εκεί ακούσαμε φωνές, και οι άνθρωποι σκορπίστηκαν παντού. Και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινόταν, και είδαμε τον έναν άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη, και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά-σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθαμε κοντά. Και συνεχίσαμε στον δρόμο μας. Είδαμε τη γυναίκα, ήταν χτυπημένη στην πλάτη την είχε χτυπήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά ομογενής από την Αυστραλία.

«Ήταν πολύ τρομακτικό»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο την ώρα της επίθεσης, επίσης τουρίστας ο οποίος περίμενε στην ουρά μαζί με τα θύματα, περιέγραψε στην κάμερα του Action24 όσα βίωσε. «Ήμασταν εδώ και ακούσαμε δυνατές κραυγές και κόσμο να τρέχει προς το μέρος μας. Είδα την κυρία πεσμένη στο πλάι, τα παιδιά ούρλιαζαν και νομίζαμε πως είχε πέσει. Αλλά μετά ρώτησε, ”που είναι ο άνδρας μου;”, και κοιτάξαμε προς τα εκεί και είδαμε αστθνομικούς να έχουν ακινητοποιήσει έναν άνδρα, αυτόν που την είχε μαχαιρώσει. Στον άλλο τραυματία έδωσαν τις πρώτες βοήθειες γιατί αιμορραγούσε πολύ άσχημα. Ήταν σε άσχημη κατάσταση αλλά νομίζω πως θα τα καταφέρει. Ήταν πολύ τρομακτικό».

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