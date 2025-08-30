Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στα Γρεβενά, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα 112 για ετοιμότητα.

Η πρώτη εστία της φωτιάς εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Το 112 πάντως προειδοποιεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής.