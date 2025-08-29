Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επί του παρόντος επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Advertisement
Advertisement

Μήνυμα του 112 ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αρκετές εστίες φωτιάς το απόγευμα της Παρασκευής 29/8, λίγο μετά τις 17:30, στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Αγίου Κοσμά Γρεβενών κατά μήκος του δρόμου Εκκλησιές – Κυπαρρίσι (κοντά στη διασταύρωση Κυδωνιών και Αγ. Κοσμά)