Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επί του παρόντος επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025

Μήνυμα του 112 ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αρκετές εστίες φωτιάς το απόγευμα της Παρασκευής 29/8, λίγο μετά τις 17:30, στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Αγίου Κοσμά Γρεβενών κατά μήκος του δρόμου Εκκλησιές – Κυπαρρίσι (κοντά στη διασταύρωση Κυδωνιών και Αγ. Κοσμά)