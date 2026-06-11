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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην εγκρίνει φέτος την προβολή της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, διακόπτοντας μια πρακτική που εφαρμοζόταν σταθερά την τελευταία δεκαετία.

Σε ανακοίνωσή του, το Athens Pride αναφέρει ότι το αίτημα για την ανάρτηση της καμπάνιας απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι -όπως υποστηρίζει-, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων.

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Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η απόφαση κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της τοποθέτησης των αφισών, χωρίς να υπάρξει επίσημη εξήγηση για τη διαφοροποίηση της στάσης της ΣΤΑΣΥ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το Athens Pride επισημαίνει ότι η παρουσία της αφίσας στο δίκτυο του Μετρό είχε αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό για την κοινότητα, αποτελώντας μια σημαντική κατάκτηση στον δημόσιο χώρο, ενώ εκφράζει προβληματισμό για τα μηνύματα που εκπέμπει η φετινή απόφαση.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι διοργανωτές συνδέουν την εξέλιξη με το ευρύτερο κοινωνικό κλίμα που, κατά την άποψή τους, διαμορφώνεται απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, κάνοντας λόγο για αυξανόμενα περιστατικά ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας.

«Κινήσεις που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη συνιστούν πολιτική στάση», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τους διοργανωτές να τονίζουν παράλληλα ότι θεσμοί, οργανισμοί και επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν δημόσια θέση απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, η ΣΤΑΣΥ διευκρίνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε φιλοξενήσει καμπάνιες του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό, ωστόσο φέτος αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω υφιστάμενων εμπορικών και διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑ.ΣΥ. είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας».

Το Athens Pride 2026 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, στην πλατεία Συντάγματος.