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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η προειδοποίηση αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, καθώς και ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.

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Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης, απαγορεύεται:

• η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων, κ.λπ.

• η χρήσης πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση (θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών, κ.λπ.)

• το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών,

• η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.),

• η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου,

• η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αερόστατων (Sky Lanterns),

• η χρήσης ειδών πυροτεχνίας, όπως και

• η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων & οχημάτων, ως εξής: