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Οι ασθενείς έλαβαν ιατρική φροντίδα και αποχώρησαν, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης.

Η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις υπηρεσίες παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ιχνηλάτηση της υπόθεσης.

Τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν δείχνουν παρουσία σαλμονέλας στα προϊόντα, ωστόσο οι έλεγχοι παραμένουν σε εξέλιξη μέχρι την οριστική διαλεύκανση.

Το κατάστημα τονίζει ότι εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ζητά την αποφυγή εικασιών μέχρι την έκδοση των επίσημων συμπερασμάτων.

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Το ψητοπωλείο «Μαγκάλι» στο Περιστέρι εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εννέα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που αποδόθηκαν σε πιθανή μόλυνση από σαλμονέλα, έπειτα από κατανάλωση γύρου κοτόπουλου από την επιχείρηση. Όπως επισημαίνει, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ τα πρώτα ευρήματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν δείχνουν παρουσία του βακτηρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά ηλικίας 11 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα όπως πυρετός, εμετοί και διάρροιες. Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αφού εξετάστηκαν και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

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Η επιχείρηση αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση και την ιχνηλάτηση της υπόθεσης. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά ευρήματα δεν καταδεικνύουν παρουσία σαλμονέλας στα προϊόντα της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μόνο μετά την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, τονίζει πως δεν θα πρέπει να υιοθετούνται εικασίες ή ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση ή να πλήξουν άδικα πρόσωπα και επιχειρήσεις. Υπογραμμίζει επίσης ότι συνεχίζει να εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, δεσμευόμενη να ενημερώσει εκ νέου το κοινό μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του μαγαζιού

«Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

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Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας.»

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Η Ελένη Κανταράκη, διοικήτρια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου μεταφέρθηκαν οι εννέα ασθενείς, μίλησε στο Ertnews για το περιστατικό:

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν».

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Η ίδια πρόσθεσε:

«Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία των περιστατικών, καθώς η διαδικασία απαιτεί χρόνο και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα».

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή πηγή της μόλυνσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσης με άλλα αντίστοιχα περιστατικά που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές.

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