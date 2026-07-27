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Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν εννέα περιστατικά σαλμονέλας που προσήλθαν χθες, Κυριακή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Τα δύο περιστατικά αφορούσαν παιδιά.

Κρούσματα σαλνονέλας στο Κρατικό Νίκαιας

Το περιστατικό αυτό έρχεται δύο εβδομάδες μετά τα κρούσματα στη Λαμία όπου πάνω από 30 άτομα εντοπίστηκαν με σαλμονέλα από κοτόπουλο που κατανάλωσαν από πέντε διαφορετικά καταστήματα εστίασης.

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Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σταθεροποιήθηκαν και στη συνέχεια αποχώρησαν από το νοσοκομείο, χωρίς να απαιτηθεί η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ότι και οι εννέα ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Η πιθανή κοινή πηγή της μόλυνσης αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, μαζικά περιστατικά σαλμονέλας εμφανίζονται πλέον και στην Αττική», επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας την άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης τροφίμων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για ελλιπείς ελέγχους στην αγορά και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συστηματικές επιθεωρήσεις σε προμηθευτές, αποθήκες, χώρους παρασκευής τροφίμων και καταστήματα εστίασης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπούν νέα μαζικά κρούσματα.