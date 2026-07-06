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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, όταν άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, επιχείρησε να αποσπάσει τις εισπράξεις από το ταμείο.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στο κατάστημα, κατευθύνθηκε προς το ταμείο και στη συνέχεια έβγαλε από το τσαντάκι που φορούσε ένα πιστόλι. Απειλώντας την υπάλληλο, της ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα από τις εισπράξεις.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η υπάλληλος φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι το όπλο πιθανότατα ήταν ψεύτικο. Τότε άρπαξε τη σφουγγαρίστρα που κρατούσε και επιχείρησε να απωθήσει τον δράστη.

Παρά την αντίδρασή της, ο άγνωστος κατάφερε να αρπάξει μέρος των χρημάτων από το ταμείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, το υλικό που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.