Θλίψη προκαλεί η είδηση θανάτου του Γιώργου Πιπερίδη, του ανθρώπου πίσω από το εμβληματικό ζαχαροπλαστείο Lido στο Παγκράτι, όπου σχηματίζονταν ουρές για το περίφημο τσουρέκι του και τα πολίτικα γλυκά του.

Ο Γιώργος Πιπερίδης, ήταν η δεύτερη γενιά του ιστορικού ζαχαροπλαστείου επί της οδού Χρεμωνίδου, το οποίο ήταν γνωστό σε ολόκληρη την Αθήνα.

Advertisement

Advertisement

Κάθε Πάσχα, κι όχι μόνο, σχηματίζονται ουρές μέχρι τη συμβολή με την οδό Δαμάρεως από ανθρώπους που έρχονται από κάθε γωνία του Λεκανοπεδίου για να πάρουν ένα τσουρέκι ή ένα κέρασμα.

Το κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει στα χέρια του εγγονού Πέτρου Πιπερίδη και έχει γίνει ευρύτερα γνωστό μέσα από πολλά αφιερώματα.