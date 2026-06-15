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Τη στιγμή της διάρρηξης σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στη Νίκαια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε από τον ANT1, διακρίνεται ο δράστης να κάθεται αρχικά στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα. Λίγο αργότερα, αφού βεβαιώνεται ότι δεν περνά κανείς από το σημείο, παίρνει ένα καπάκι φρεατίου και το χρησιμοποιεί για να παραβιάσει την είσοδο.

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Στη συνέχεια εισέρχεται στο κατάστημα και αφαιρεί 50 ευρώ από το ταμείο, καθώς και το πορτοφόλι υπαλλήλου, το οποίο είχε ξεχάσει εκεί από την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, πρόκειται για την τρίτη φορά που το κατάστημα γίνεται στόχος διάρρηξης.