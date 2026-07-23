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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από το Σάββατο οι υγειονομικές αρχές στην Καστοριά, μετά την ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, με συμπτώματα που αρχικά αποδόθηκαν σε απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οφείλονταν σε λοίμωξη από σαλμονέλα.

Σύμφωνα με το ERTnews, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς περισσότεροι από δέκα ασθενείς προσήλθαν με πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη καταβολή δυνάμεων.

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Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας σε αρκετές περιπτώσεις, μετατρέποντας την αρχική εκτίμηση για ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη, πιθανότατα τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι αρκετά από τα παιδιά που χρειάστηκε να νοσηλευτούν εμφάνισαν πολύ υψηλό πυρετό, ο οποίος ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, οι περισσότεροι μικροί ασθενείς παρέμειναν στο νοσοκομείο μόνο για λίγες ώρες και πλέον η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από γονείς αλλά και άλλες πηγές, αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με την κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι τα κρούσματα προέρχονται από κοινή πηγή μόλυνσης ή ότι έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος επιδημιολογικός παράγοντας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη προχωρήσει στη συλλογή δειγμάτων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Τα περιστατικά στην Καστοριά έρχονται λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη υπόθεση στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 30 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, έπειτα από κατανάλωση μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου.