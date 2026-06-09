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Τραγωδία στην Καστοριά το βράδυ της Δευτέρας 8/6, όταν ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και άλλοι 4 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

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Η βόλτα μιας παρέας φίλων κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας.

Το αγροτικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει νεαρούς που επέβαιναν στην καρότσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα η οποία αποτελούνταν από έναν ενήλικα και τέσσερις ανήλικους αποφάσισε να πάρει το αγροτικό αυτοκίνητο του πατέρα ενός εκ των παιδιών για να κάνει μια βόλτα. Κάποια από τα παιδιά ανέβηκαν και κάθισαν στην καρότσα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Κατά την ανατροπή, το όχημα καταπλάκωσε τους νεαρούς που επέβαιναν στο πίσω μέρος της καρότσας. Το όχημα φαίρεται να οδηγούσε ένας 17χρονος, ο οποίος σε μικρό χρονικό διάστημα θα ενηλικιώνονταν.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, για έναν από τους νεαρούς της παρέας, 16 ετών, ήταν ήδη αργά. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον έφηβο, ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αρχικά, υπήρξαν συγκεκριμένες πληροφορίες και φήμες ότι το δυστύχημα προκλήθηκε στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει μια αρκούδα που εμφανίστηκε στον δρόμο. Ωστόσο, μετά από έρευνα της Αστυνομίας, το σενάριο αυτό διαψεύστηκε και δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να συνδέει το τροχαίο με την εμφάνιση κάποιου ζώου στον τόπο του συμβάντος.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Πηγή: oladeka.com