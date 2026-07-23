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Συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης με τη σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το μικρόβιο εντοπίστηκε και σε επιπλέον παρτίδες κοτόπουλου που εξετάστηκαν το τελευταίο 24ωρο από τους επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας και τον ΕΦΕΤ.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ έδειξαν την παρουσία σαλμονέλας σε προϊόντα που είχαν διατεθεί σε καταστήματα εστίασης της περιοχής.

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Συγκεκριμένα, θετικά δείγματα εντοπίστηκαν σε φιλέτο κοτόπουλου και σε σουβλάκι κοτόπουλου, τα οποία προέρχονταν από δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, που συνεργάζονται με διαφορετικούς προμηθευτές. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με παρτίδες προϊόντων στις οποίες ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας.

Μάλιστα, σε μία από τις δύο νέες περιπτώσεις, το άτομο που παρουσίασε συμπτώματα δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το κοτόπουλο φυλασσόταν μαζί με άλλα τρόφιμα στο ίδιο κατάστημα. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα, τα οποία στη συνέχεια βγήκαν θετικά στη σαλμονέλα.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζονται και αναμένονται τα αποτελέσματα από συνολικά οκτώ καταστήματα εστίασης. Παράλληλα, εξετάζονται προϊόντα και από άλλους προμηθευτές, ενώ προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και νέες δειγματοληψίες από εργαζόμενους.

Οι παρτίδες που έχουν εντοπιστεί αποσύρονται από την αγορά, ενώ σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Το θετικό στοιχείο είναι ότι την τελευταία εβδομάδα δεν έχει καταγραφεί κάποιο νέο περιστατικό αδιαθεσίας που να συνδέεται με κατανάλωση έτοιμου φαγητού.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή θερμική επεξεργασία του κρέατος μπορεί να εξουδετερώσει τη σαλμονέλα. Το βακτήριο καταστρέφεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος φτάσει τους 65°C για 10 έως 15 λεπτά, ενώ στους 74°C εξοντώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, συνιστάται μετά το μαγείρεμα το φαγητό να παραμένει στη σωστή θερμοκρασία για ακόμη 2-3 λεπτά πριν καταναλωθεί.