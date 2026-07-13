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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας μετά τον θάνατο ενός 16χρονου.

Ο έφηβος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο το οποίο αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

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Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες έφτασαν με απινιδωτή ενώ συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης. Συνοδεία περιπολικού, το ασθενοφόρο έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Στο νοσοκομείο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, με αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατος του νεαρού.

Πηγή: lamiareport.gr