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Εξιτήριο έλαβαν αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας με σαλμονέλα, μετά τα δεκάδες κρούσματα που εμφανίστηκαν στην περιοχή.

Εντός της ημέρας θα βγουν από το νοσκομείο και άλλοι με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά ότι η κατάσταση είναι στο στάδιο της αποκλιμάκωσης.

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Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο κ. Βασιλακόπουλος, η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής τοποθέτηση για την ακριβή αιτία της διασποράς, προτού ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Πιθανόν να εμφανιστούν νέα κρούσματα

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να καταγραφούν ορισμένα ακόμη περιστατικά τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, επισημαίνοντας ότι δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή.

Όπως εξήγησε, τους θερινούς μήνες καταγράφονται και άλλες γαστρεντερίτιδες ή τροφικές δηλητηριάσεις με παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και απαιτείται αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού.

«Μην τρώτε κοτόπουλα»

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξακριβωθούν τα αίτια, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε στους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Αναφερόμενος στη γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα, εξήγησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ειδική θεραπεία ή χορήγηση αντιβίωσης. Βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης είναι η σωστή ενυδάτωση, καθώς η διάρροια και ο πυρετός μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση.

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ υπενθύμισε ότι το νωπό κρέας και ιδιαίτερα το κοτόπουλο πρέπει είτε να μαγειρεύονται άμεσα είτε να τοποθετούνται απευθείας στην κατάψυξη.

Χαρακτήρισε λανθασμένη την πρακτική της διατήρησης του κοτόπουλου για αρκετές ημέρες στη συντήρηση και της μεταγενέστερης τοποθέτησής του στην κατάψυξη.