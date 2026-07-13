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Πολλά κρούσματα σαλμονέλας παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Λαμία, καθώς πάνω από 16 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα τέσσερα άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε Κλινική του Νοσοκομείου.

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Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν πρόβλημα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες και παρέμειναν στο σπίτι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.