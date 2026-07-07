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«Τον κοίταγα, φόραγε μάσκα. Του είπα “καλησπέρα” και είδα πως φορούσε γάντια. Εκεί κατάλαβα πως μάλλον δεν είναι πελάτης». Με αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή, η υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια αναφέρεται στα πρώτα δευτερόλεπτα της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, σε ένα κατάστημα που έχει γίνει στόχος ληστών και διαρρηκτών 21 φορές.

Η εργαζόμενη μόλις είχε βγει από το μπάνιο, όταν αντιλήφθηκε έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, με μπλε καπέλο, γάντια και μαύρη χειρουργική μάσκα να πλησιάζει προς το ταμείο. «Εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο, το είχε κοντά στο σώμα του και είπε “ληστεία”.

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Του είπα “σε παρακαλώ, μην με πειράξεις” και απάντησε “όχι, πάρε μια σακούλα και βάλε τα λεφτά του ταμείου”», περιγράφει η ίδια στο MEGA.

Η υπάλληλος υπάκουσε στις εντολές του δράστη, όμως όταν εκείνος γύρισε το κεφάλι προς την πόρτα, κατάφερε να πατήσει το κουμπί πανικού που βρισκόταν κάτω από το ταμείο και να κρυφτεί πίσω από τα ψυγεία.

«Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία άρχισε και πυροβολούσε και εκεί κατάλαβα πως ήταν καψούλια. Πήρα τη σφουγγαρίστρα και άρχισα και τον χτυπούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με τον δράστη να εισέρχεται στο κατάστημα, να βγάζει πιστόλι από το τσαντάκι του και να απειλεί την εργαζόμενη για τις εισπράξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:45. Παρά τη σθεναρή και δυναμική αντίσταση της υπαλλήλου με τη σφουγγαρίστρα, ο κακοποιός κατάφερε τελικά να αποσπάσει ένα μέρος των χρημάτων από το ταμείο πριν τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει τόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ζαχαροπλαστείου, όσο και το βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν που ήδη κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.