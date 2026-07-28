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Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν εννέα περιστατικά σαλμονέλας, δύο εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν προχθές, Κυριακή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Τροφική δηλητηρίαση στη Νίκαια

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σταθεροποιήθηκαν και στη συνέχεια αποχώρησαν από το νοσοκομείο, χωρίς να απαιτηθεί η περαιτέρω νοσηλεία τους.

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Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ότι και οι εννέα ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης.

Η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείο Νίκαις, Ελένη Κανταράκη ανέφερε στο ERTnews ότι οι ασθενείς είχαν συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση, μετά από κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο σε χώρο εστίασης.

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

Όπως τόνισε, η ακριβής αιτία των περιστατικών αναμένεται να διευκρινιστεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.

Ευτυχώς, η κατάσταση υγείας των ασθενών σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια αποχώρησαν από το νοσοκομείο, χωρίς να απαιτηθεί η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Οι αρχές εξετάζουν εάν το περιστατικά στο νοσοκομείο Νίκαιας συνδέονται με προηγούμενα κρούσματα σαλμονέλας που είχαν καταγραφεί σε άλλες περιοχές.

