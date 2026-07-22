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Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 εισαγόμενα μυρμήγκια σε διάστημα τεσσάρων ετών, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

Υγειονομικοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι τα συγκεκριμένα έντομα περιείχαν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, ενώ οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 20 εκατομμυρίων γουόν.

Ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε τη χρήση των εντόμων, υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες ενημερώνονταν σχετικά και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες.

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Οι εισαγγελικές αρχές της Νότιας Κορέας ζήτησαν την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους στον ιδιοκτήτη εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Τα μυρμήγκια, όπως αναφέρει το BBC, δεν περιλαμβάνονται στα 10 είδη εντόμων που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση βάσει της νομοθεσίας της χώρας. Η εγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακρίδες και γρύλους του είδους Gryllus bimaculatus (γρύλος με δύο κηλίδες).

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Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων κορεατικών γουόν (13.510 δολάρια ΗΠΑ) στο εστιατόριο, το οποίο διαθέτει δύο αστέρια Michelin.

Ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε ότι σέρβιρε μυρμήγκια, αλλά υποστήριξε ότι χρησιμοποιούνταν σε ένα «μικρό μέρος» του μενού των 15 πιάτων του εστιατορίου —ως επικάλυψη σε σορμπέ— και ότι οι πελάτες ενημερώνονταν πως μπορούσαν να επιλέξουν γαρνιτούρες χωρίς μυρμήγκια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως αφού αξιωματούχοι του Υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων εντόπισαν κριτικές που είχαν αναρτήσει πελάτες στο διαδίκτυο, συνοδευόμενες από φωτογραφίες πιάτων πασπαλισμένων με μυρμήγκια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου 49.000 μυρμήγκια, εισαγόμενα από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη, χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα πιάτα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών.

Οι υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι το εστιατόριο χρησιμοποιούσε μυρμήγκια τα οποία «περιείχαν έως και 55 φορές περισσότερα βαρέα μέταλλα σε σχέση με τα συνήθη βρώσιμα έντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Chosun Daily.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας λαμβάνουν υπόψη διάφορα κριτήρια για να αποφασίσουν εάν τα έντομα μπορούν να εγκριθούν ως τρόφιμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, η τοξικότητα, η διατροφική αξία, καθώς και το κατά πόσον είναι δυνατή η εκτροφή και η επεξεργασία τους υπό συνθήκες υγιεινής.

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Προς υπεράσπισή του, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου υποστήριξε ότι μόλις το 60% των πελατών επέλεξε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ στους υπόλοιπους σερβιρίστηκαν εναλλακτικές επιλογές, όπως ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση και βρώσιμα άνθη.

Πρόσθεσε ότι και εστιατόρια σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιούν επίσης μυρμήγκια ως συστατικά.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν κατονομάζονται ούτε το εστιατόριο ούτε ο ιδιοκτήτης του.

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Δέκα εστιατόρια στη Νότια Κορέα, όλα στην πρωτεύουσα Σεούλ, έχουν βραβευτεί με δύο αστέρια Michelin.

Ο Οδηγός Michelin απονέμει έως και τρία αστέρια σε εστιατόρια, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των υλικών, τη δεξιοτεχνία στη γεύση, την τεχνική μαγειρέματος, την προσωπικότητα του σεφ και τη συνέπεια.

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