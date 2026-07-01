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Για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρόκειται για κακούργημα και πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση σε ανώτερο δικαστήριο.

Κατά την αγόρευσή του, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τα ευρήματα της ελέγκτριας Παρασκευής Τυχεροπούλου σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις και απάτες στο σύστημα.

Ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι η διοίκηση επέλεξε να μην αξιοποιήσει την έκθεση για την αποτροπή παράνομων πληρωμών, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την πληρότητα της έρευνας.

Τέλος, ο εισαγγελέας τόνισε ότι η αξιοπιστία της επίμαχης έκθεσης επιβεβαιώθηκε από τις καταθέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

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Με την αποδόμηση των υπερασπιστικών ισχυρισμών των δύο κατηγορουμένων και με αλλεπάλληλες αναφορές στην έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ζήτησε την ενοχή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέππα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου από κοινού ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι πρόσκειται για κακούργημα και πρέπει να δικαστεί από ανώτερο δικαστήριο.

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Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος υποστήριξε ότι η αλληλουχία των γεγονότων που προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία καταδεικνύει πως, αντί να αξιοποιηθούν τα ευρήματα των ελέγχων, επιχειρήθηκε να αμφισβητηθούν.

Όπως είπε, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ανέφερε ότι στην Κρήτη γινόταν παράνομη λήψη επιδοτήσεων και ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Με εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου για τις αιτήσεις του εθνικού αποθέματος των ετών 2019 και 2020, ενώ στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε σε 99 ΑΦΜ.

Κατά τον εισαγγελέα, η έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου κατέγραφε διαφορετικά ευρήματα από εκείνα των υπόλοιπων ελεγκτών, καθώς, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί «σε βάθος έλεγχος», ενώ διαπιστωνόταν ότι «οι παραγωγοί ήξεραν πότε θα ελεγχθούν» και ότι υπήρχε «εκμετάλλευση του συστήματος της τεχνικής λύσης».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, ο Γρηγόρης Βάρρας της ανέθεσε να επεκτείνει τους ελέγχους και της έδωσε τη δυνατότητα να καταχωρεί δελτία ελέγχου ώστε να αποτρέπονται πληρωμές σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονταν ευρήματα απάτης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους χειρισμούς που ακολούθησαν. «Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της προς τον Παππά είπε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ότι ήταν παράνομη και ελλιπής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν ζητήθηκαν εξηγήσεις από την ίδια την ελέγκτρια ούτε διατάχθηκε η επανάληψη των ελέγχων. «Ο κ. Παππάς μόλις είχε αναλάβει. Πώς θα ήξερε τις διαδικασίες ελέγχου;» είπε χαρακτηριστικά.

Ο εισαγγελέας στάθηκε και σε έγγραφο της Αθανασίας Ρέππα, υποστηρίζοντας ότι με αυτό «τεχνιέντως και εμμέσως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή Βάρρα ζητώντας διευκρινίσεις».

Μάλιστα, συνέδεσε χρονικά την κίνηση αυτή με την αποχώρηση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμώντας ότι «γνωρίζοντας εκ των έσω ότι ο Βάρρας θα φύγει κι ευελπιστώντας ότι δεν θα προλάβει να της επαναλάβει την εντολή του για εξονυχιστικούς ελέγχους, ζήτησε διευκρινίσεις προκειμένου να μη το κάνει τελικά».

Ολοκληρώνοντας την πρότασή του, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η αξιοπιστία της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου επιβεβαιώθηκε από τις καταθέσεις που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και διερωτήθηκε: «Ακόμα και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;».