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Για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ για όλους τους εμπλεκόμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει τα δεδομένα και τις σχετικές εκθέσεις για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις εξελίξεις υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις είναι αβάσιμες και αναμένοντας την αθώωση των συναδέλφων του.

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Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όσους έκαναν λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχειοθετήσει τις υποθέσεις επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο μικροσκόπιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως δήλωσε:

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Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -ενώ για τους υπόλοιπους επτά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο- σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ «τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 (υποθέσεις) έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα. Αυτή ήταν η «εγκληματική συμμορία της ΝΔ» κατά την Αντιπολίτευση».

«Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι αστείες», σημειώνει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ενώ στο τέλος εξαπολύει πυρά κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

«Θυμάμαι ακόμη τους κ. Τσουκαλά και Δουδωνή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι ”άσχετος” κλπ, αλλά εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Πάμε λοιπόν να κάνουμε απολογισμό των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μας έφεραν στην Βουλή για να άρουμε την ασυλία σε 13 ανθρώπους, το κάναμε για να μήν έχει αμφιβολία η Κοινή Γνώμη. Οι 11 ελέγχονταν από την ίδια και οι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026