Η επική σειρά «King & Conqueror», που ζωντανεύει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας, έρχεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την COSMOTE TV.

Η βρετανική σειρά οκτώ επεισοδίων, μεταφέρει στην μικρή οθόνη τη θρυλική σύγκρουση ανάμεσα στον Χάρολντ Γκόντβινσον, κόμη του Ουέσεξ, και τον Γουλιέλμο, δούκα της Νορμανδίας, η οποία κορυφώθηκε στη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.

Advertisement

Advertisement

Μέσα από πολιτικές ίντριγκες, οικογενειακές δυναστείες και προσωπικές εμμονές, αποκαλύπτεται το πώς δύο άνδρες χωρίς αρχικά φιλοδοξία για τον θρόνο, οδηγήθηκαν σε μια αιματηρή σύγκρουση που καθόρισε την πορεία της Αγγλίας και της Ευρώπης για χίλια χρόνια.

Η ιστορία της κατάκτησης της Αγγλίας από τη Νορμανδία και της Μάχης του Χέιστινγκς κατά την οποία ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής πήρε τον αγγλικό θρόνο από τον Χάρολντ Γκόντβινσον και έγινε ο πρώτος Νορμανδός βασιλιάς της Αγγλίας.

Ο Χάρολντ και ο Γουλιέλμος -γνωστός στη συνέχεια, με το προσωνύμιο Γουλιέλμος ο Κατακτητής- «φίλοι επί σειρά ετών που πολέμησαν ο ένας πλάι στον άλλον στη Νορμανδία εναντίον του Βαρόνου της Βρετάνης, συνειδητοποιούν ότι θα καταλήξουν αντιμέτωποι στο πεδίο της μάχης και ότι ένας από τους δύο θα πρέπει να πεθάνει», όπως δήλωσε ο Τζέιμς Νόρτον στους Radio Times.

Πέραν της μοιραίας σύγκρουση των δύο ανδρών, η σειρά φωτίζει και τις προσωπικές τους σχέσεις. «Η Ματθίλδη της Φλάνδρας, παντρεμένη με τον Γουλιέλμο -μία εγγράμματη γυναίκα σε αντίθεση με τον άνδρα της- ήταν μία πραγματική δύναμη», προσθέτει ο Νόρτον, αναφερόμενος και στη σύζυγο του Χάρολντ και ειδικά στην τραγική στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζει τη σορό του. «Σαφώς αγαπούσαν ο ένας τον άλλον».

Πρωταγωνιστούν οι Τζέιμς Νόρτον (Happy Valley), Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου (Game of Thrones), Έμιλι Μπίτσαμ (Daphne) και Κλεμένς Ποεσί (Tenet). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπαλταζάρ Κορμακούρ (Everest).

Πρεμιέρα την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 23.00, στο COSMOTE SERIES HD, με διπλό επεισόδιο και μόλις 48 ώρες μετά την προβολή της στη Βρετανία.