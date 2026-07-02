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Η παράσταση αντλεί έμπνευση από μια πραγματική υπόθεση παιδοκτονίας στο Βέλγιο, συνδέοντας τα ιστορικά γεγονότα με τον αρχαίο μύθο της Μήδειας.

Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί ζωντανή κάμερα και ανήλικους ερμηνευτές για να εξετάσει τα όρια της βίας, του τραύματος και των οικογενειακών σχέσεων επί σκηνής.

Μέσω της θεατρικής τελετουργίας, οι συντελεστές επιχειρούν να προσεγγίσουν την έννοια της απώλειας χωρίς να προσφέρουν εύκολες ηθικές κρίσεις για τους χαρακτήρες.

Το έργο, που απευθύνεται σε κοινό άνω των 16 ετών, μετατρέπει τη σκηνή σε ένα εργαστήριο αναπαράστασης και συλλογικού προβληματισμού.

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Ο φόνος πέντε παιδιών από τη μητέρα τους στο Βέλγιο και η αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας της – στοιχεία που συνυφαίνονται με την ιστορία της Μήδειας– βρίσκονται στο φόντο της αφήγησης του νέου έργου του Μίλο Ράου «Medea’s Children» που παρουσιάζεται στις 4 και 5 Ιουλίου, στην Πειραιώς 260, από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με τον θεατρικό οργανισμό NTGent.

Ο πρωτοπόρος του θεάτρου ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη έρχεται για τρίτη φορά στο Φεστιβάλ, με μια παράσταση που συνομιλεί με τον πυρήνα της ευριπίδειας τραγωδίας, όχι για να την αναβιώσει, αλλά για να δοκιμάσει τα όρια του ορατού και του ανεκτού.

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Η δράση ξεκινά ανατρεπτικά: Μετά την τέλεση της δολοφονίας, μια μετα-συζήτηση ξεκινάει επί σκηνής, όπου ο ηθοποιός και συντονιστής Πέτερ Σέιναβε συνομιλεί με τους ανήλικους ερμηνευτές για το θέατρο, την τραγωδία, τις οικογενειακές σχέσεις, την αγάπη, τη ζήλια, το τραύμα και τον θάνατο.

Σύμφωνα με τη σκηνική σύμβαση της αρχαίας τραγωδίας, τόσο τα παιδιά όσο και ο φόνος μένουν συνήθως εκτός σκηνής, εδώ όμως και τα δύο έρχονται στο προσκήνιο. Τα παιδιά δεν είναι κάποια αόρατη παρουσία πίσω από τα τείχη, αλλά εμφανίζονται, μιλούν και μας κοιτούν κατάματα.

Ο Ράου δεν αποφεύγει την ωμή πλευρά της βίας, επιμένοντας ότι είναι άλλο να φαντάζεσαι και άλλο να βλέπεις. Με τη χρήση ζωντανής κάμερας, μεγάλης κλίμακας προβολών και προ-γυρισμένων σκηνών, η σκηνή μετατρέπεται σε εργαστήριο αναπαράστασης και αμφιβολίας, ενώ τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και γίνονται μάρτυρες, πρόσωπα του μύθου, αλλά και φορείς ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος.

Το «Medea’s Children» λειτουργεί σαν υπενθύμιση του θεάτρου ως συλλογικής πράξης: μιας τελετουργίας που δεν υπόσχεται λύτρωση, αλλά δημιουργεί χώρο σύνδεσης. Η Μήδεια δεν παρουσιάζεται ούτε ως τέρας ούτε ως θύμα, αλλά ως μορφή που αρνείται να χωρέσει σε εύκολες κρίσεις.



Κλείνοντας τη συνομιλία του με την ελληνική τραγωδία, ο Ράου υπογράφει ένα από τα σημαντικότερα έργα αυτού του διαλόγου, μια παράσταση που πραγματεύεται τη φρικαλεότητα και την απώλεια, με στόχο να επαναδιεκδικήσει το μέλλον.

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία Milo Rau

Δραματουργία Kaatje De Geest

Σχεδιασμός σκηνικών ruimtevaarders (Karolien De Schepper, Christophe Engels)

Σχεδιασμός φροντιστηριακών αντικειμένων Joris Soenen

Σχεδιασμός κοστουμιών Jo De Visscher

Σχεδιασμός φωτισμών Dennis Diels

Σχεδιασμός βίντεο Moritz von Dungern

Σχεδιασμός ήχου Elia Rediger

Σύμβουλοι υποκριτικής Peter Seynaeve / Lien Wildemeersch

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Παίζουν Peter Seynaeve / Lien Wildemeersch, Anna Matthys / Juliette Debackere, Emma Van de Casteele / Ella Brennan, Jade Versluys / Bernice Van Walleghem, Gabriël El Houari / Aiko Benaouisse, Sanne De Waele / Helena Van de Casteele, Vik Neirinck / Elias Maes

Καθοδήγηση παιδιών Dirk Crommelinck

Ομάδα παραγωγής NTGent

Συμπαραγωγή Wiener Festwochen (Αυστρία), La Biennale di Venezia (Ιταλία), ITA – Internationaal Theater Amsterdam (Ολλανδία), Tandem – Scène nationale (Γαλλία)

Κατάλληλο για ηλικίες 16+.

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Info

«Medea’s Children»

Πειραιώς 260 (Χώρος Δ), 20.30.

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Διάρκεια 90΄