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Με λόγια βαθιά προσωπικά και φορτισμένα συγκινησιακά, η Τίνα Μεσσαροπούλου ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, για τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ημέρα όχι απλώς επέτειο γέννησης, αλλά ημέρα «αναγέννησης».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή για την οικογένειά της, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος έγινε 53 ετών.

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Η δημοσιογράφος ανάρτησε στα social media κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα που αποτυπώνει το βάρος των τελευταίων μηνών, αλλά και την ανακούφιση ότι σήμερα μπορούν να γιορτάζουν όλοι μαζί.

«Χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου», έγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Instagram story της.

Τα φετινά γενέθλια έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μυλωνάκη και την οικογένειά του, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε στα μέσα Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε εμβολισμό.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε αρχικά στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στα τέλη Μαΐου έγινε γνωστό ότι είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποκατάστασή του σε ειδικό κέντρο.

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου δεν ήταν απλώς μια δημόσια ευχή γενεθλίων. Ήταν μια προσωπική εξομολόγηση ευγνωμοσύνης, δύναμης και αγάπης, για μια ημέρα που, όπως η ίδια σημείωσε, δεν αφορά μόνο τη ζωή αλλά και τη δεύτερη ευκαιρία σε αυτήν.

Σε μια τέτοια στιγμή, οι λέξεις «μαχητή μου» αποκτούν άλλο βάρος. Δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι η συμπύκνωση μιας δύσκολης διαδρομής, μιας οικογενειακής δοκιμασίας και μιας νίκης που, για τους ανθρώπους που τη ζουν από κοντά, αξίζει να γιορτάζεται διπλά.