Με γλυκύτητα αντιμετώπισε η Μαρίνα Σάττι τους ρεπόρτερ που την περίμεναν έξω από το νοσοκομείο. Η 38χρονη τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε για μια ολόκληρη εβδομάδα και όπως είπε το μόνο που της έλειψε ήταν ο γάτος της.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία της Minos EMI, απέστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες.Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν θέλω να πουλήσω ότι είμαι καλός άνθρωπος»

Στον Γιώργο Λιάγκα μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, και, όπως ήταν αναμενόμενο, τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε για την πίστη του: «Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή» ανέφερε αρχικά ο 41χρονος τραγουδιστής.

«Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Όσο μπορώ. Αλλά θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου. Το ξέρω. Όπως το ξέρουν και άλλοι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια όπως εγώ. Αλλά κάθε φορά που το λέω, με πιάνει μια συγκίνηση που δεν θέλω να τη δείξω.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή στο Fantasia.

«Αγαπάω πολύ τον Χριστό» συνέχισε ο Νίκος Οικονομόπουλος. «Το ομολογώ συνέχεια. Είναι τρόπος ζωής για μένα. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον ότι “πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό. Γιατί; Δεν υπάρχει γιατί”. Αυτό το νιώθεις μόνος σου. Εγώ το νιώθω. Και θέλω να το μεταδώσω. Μη χάσετε την πίστη σας ποτέ.

Δεν θέλω να μπω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Γιατί όσο περισσότερα λες, τόσο περισσότερο θα κρίνεσαι. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν με ενδιαφέρει. Βρίστε όσο θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να σου το πω. Έχω αγάπη, ρε παιδί μου. Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου. Αγαπάω τον Χριστό. Τελειώσαμε.

Πρέπει να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου, γιατί πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος. Τη δική μου ψυχή θέλω να σώσω. Και αν μπορώ να βοηθήσω και μια άλλη ψυχή θα το κάνω. Έχω βρει ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει εξομολόγηση. Δεν ξέρουν. Και σε αυτό φταίνε και τα σχολεία. Έχουν άγνοια. Ο κόσμος έχει άγνοια. Δεν ξέρει τι σημαίνει εξομολόγηση, τι σημαίνει θεία κοινωνία, τι σημαίνει εκκλησία.

Στην εκκλησία πάμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ζωή μόνο να έχουμε λεφτά, να περνάμε καλά. Ωραία είναι τα λεφτά. Και σε ποιον δεν αρέσουν τα λεφτά; Να έχει, να περνάει καλά. Εμείς δεν κάναμε φτωχοί και κάποια στιγμή βγάλαμε χρήματα; Ωραία είναι τα χρήματα, ναι. Δώσε όμως και σε κάποιον που έχει ανάγκη. Κάνε καλές πράξεις χωρίς να το λες.

Βρίζουν την εκκλησία, “ο παπάς ο τάδε”. Ναι, υπάρχουν στην εκκλησία και καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και κακοί. Στη δική μας κοινωνία δεν υπάρχουν καλοί και κακοί; Υπάρχουν και εκεί. Σε αυτό θα μείνεις; Όταν πας στην εκκλησία, δηλαδή, τι λες; “Πάω για τον παπά”; Δεν πας για τον παπά. Πας για το μυστήριο. Τον Χριστό τον ζεις.

Πάντα προσευχόμαστε στην εκκλησία. Ο γέροντάς μας λέει: “Παιδιά, υπάρχει αυτό το όνομα, αυτό το όνομα”. Μας τα λέει. Που έχει το τάδε πρόβλημα, έχει αυτή την ανάγκη. Και πολλοί άνθρωποι βοηθούν. Πολλοί άνθρωποι. Δεν θα μιλήσω για μένα, για τους ανθρώπους. Οι απλοί άνθρωποι βοηθούν.

Προσεύχομαι. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ μ’ αρέσει να λέω τους Χαιρετισμούς της Παναγίας. Το διαβάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Και μου δίνει μεγάλη χαρά. Το κάνω κάθε βράδυ, ακόμα και τα βράδια που ξενυχτάω, που είμαι κουρασμένος. Πάντα. Μ’ αρέσει. Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέχεια το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην σκέφτομαι ή να μην προσευχηθώ από μέσα μου. Μια σύντομη ευχή που υπάρχει και να την γνωρίζει ο κόσμος είναι το “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”. Μια σύντομη ευχή. Μπορείς να την λες όποτε θες. Όποτε νιώθεις άσχημα.

«Τώρα, πού να ξέρω εγώ τι θα πει ο καθένας;» κατέληξε ο 41χρονος Νίκος Οικονομόπουλος. «“Αυτός είναι τρελός, μιλάει για την Εκκλησία”. Και όταν τα λες πολλές φορές, υπάρχει το πρόβλημα ότι νομίζουν πως το κάνεις επίτηδες. Να πουλήσω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλω να πουλήσω ότι είμαι καλός άνθρωπος».

