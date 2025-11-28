Μετά την αιφνίδια νοσηλεία της δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Madwalk, που δεν έγινε τελικά ποτέ, μία νέα ανακοίνωση από τη δισκογραφική εταιρεία της προκαλεί εύλογα ανησυχία για τη σοβαράτητα της κατάστασής της.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται.

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Όπως φαίνεται από το πρόγραμμα των συναυλιών της στην Αμερική και τον Καναδά που βρίσκεται ακόμα αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Μαρίνα Σάττι επρόκειτο να εμφανιστεί αυτό το Σάββατο, στο Φορτ Λότερντεϊλ της Φλόριντα.

Στιγμιότυπο από τη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στη Μύκονο την 1η Σεπτεμβρίου.

Παραμένει στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι

Πάντως η 38χρονη τραγουδοποιός παραμένει ενεργή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης– εκτός αν διαχειρίζεται κάποιος άλλον τον λογαριασμό της-, αφού το πρωί της Παρασκευής ανέβασε stories με το νέο της τραγούδι με τίτλο «Ύπνος» που κυκλοφόρησε σήμερα σε συνεργασία με τον ανερχόμενο εναλλακτικό καλλιτέχνη Tso.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η Μαρίνα Σάττι δεν έχει πάρει ακόμα εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλεύεται από τις αρχές της εβδομάδας, αλλά, αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της το αργότερο τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Πάντως οι αρχικές φήμες που έκαναν λόγο για σοβαρή υπερκόπωση δεν επιβεβαιώνονται καθώς η έντονη αδυναμία που είχε αισθανθεί στις πρόβες του Madwalk αποτελούσαν «συνέπεια» του προβλήματος υγείας που εξακολουθεί να την ταλαιπωρεί, αν και οι δικοί της άνθρωποι παραμένουν καθησυχαστικοί.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.