Μια γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη, την τεχνολογία και τη μουσική, τις Ημέρες ART/TECH, που άνοιξε την Παρασκευή 23 και ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, διοργάνωσε η COSMOTE TELEKOM, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Για τρεις ημέρες, ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ζωντανό κόμβο ψηφιακής δημιουργίας, όπου ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος συναντήθηκαν, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες έμπνευσης, παιχνιδιού και διάδρασης με κόσμους, οι οποίοι στην πραγματικότητα, έχουν πολλά να μας μάθουν.

Οι Ημέρες ART/TECH συνδυάζουν την τεχνολογία με την πολιτιστική δημιουργία, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να αναδιαμορφώσει την καλλιτεχνική εμπειρία και να γίνει αφορμή για συμμετοχή, δημιουργικότητα και διάλογο πάνω σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την διεθνή κοινότητα, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Η HuffPost ήταν στην τριήμερη γιορτή της Cosmote Telecom για να παρακολουθήσει από κοντά εκδηλώσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους και να περιηγηθεί σε μερικές από τις πιο ιδιαίτερες εγκαταστάσεις που μετέτρεψαν την καρδιά της Αθήνας σε ένα πολύχρωμο σημείο συνάντησης.

Χαμένοι στο λιβάδι με τις μέδουσες

Το highlight ήταν αναμφίβολα το «COSMOTE TELEKOM Medusa Valley», η μεγαλύτερη interactive εγκατάσταση που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Athens Digital Art Festival. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, μεγάλης κλίμακας διαδραστική εγκατάσταση η οποία δημιουργεί έναν «ζωντανό» ψηφιακό κόσμο, εμπνευσμένο από την κίνηση, τη μορφολογία και τη μαγεία της μέδουσας, και με την υπογραφή του καλλιτέχνη Γιάννη Κρανιδιώτη.

Μέσα από τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) και ειδικών αισθητήρων, οι επισκέπτες δεν παίζουν απλώς το ρόλο του θεατή, καθώς με την παρουσία, την κίνηση και την αλληλεπίδρασή τους επηρέαζαν το περιβάλλον, το φως και τη συμπεριφορά των ολογραφικών «πλασμάτων» γύρω τους. Μικρά παιδάκια κατέκλυσαν τον χώρο, τρέχοντας ανάμεσα στις μέδουσες και γελώντας ανέμελα. Φορώντας τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, προσπάθησαν να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο, καθώς περνούσαν ανάμεσά τους και τις άγγιζαν, σαν να βρίσκονταν σε έναν μαγικό, υποβρύχιο κόσμο.

Όσο πιο πολύ πλησιάζει κάποιος τις οπτικές ίνες της εγκατάστασης, τόσο η μέδουσα αντιστέκεται, θέτει τα όρια της με τον άνθρωπο και προσπαθεί να προστατευτεί. Ως αγγελιοφόροι της κλιματικής αλλαγής, οι μέδουσες βγαίνουν πλέον στην στεριά προκειμένου να υπενθυμίσουν στον άνθρωπο το πρόβλημα της μόλυνσης των θαλασσών αλλά και το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται το περιβάλλον εξαιτίας του.

Παράλληλα, ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές, φωτεινές μέδουσες από υλικά προς ανακύκλωση, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την οικολογική συνείδηση.

Ψηφιακή και διαδραστική τέχνη – Προγράμματα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, παρουσιάζονται έργα ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης, VR εμπειρίες και καινοτόμες δράσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το workshop «AI in Comics», εργαστήριο κινούμενης εικόνας, καθώς και εισαγωγικό εργαστήριο στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής. Στους συμμετέχοντες δίνεται η μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς το AI μπορεί να λειτουργήσει ως δημιουργικός συνεργάτης που εμπλουτίζει τη φαντασία, χωρίς να υποκαθιστά τη δημιουργική ματιά, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η τεχνολογία δεν περιορίζει, αλλά απελευθερώνει τη δημιουργικότητα.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί το IT Innovation Center, το οποίο δίνει βήμα σε startups να παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους στο κοινό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Εκεί, βέβαια, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους Ίνο και Ντίνο, δύο, -κατά έναν περίεργο λόγο-, χαριτωμένα ρομπότ τα οποία παροτρύνουν το κοινό να χορέψει, να γυμναστεί, αποτελώντας παράλληλα, μία σημαντική πηγή νέων γνώσεων.

Στις Δεξαμενές Καθαρισμού της Τεχνόπολης, δύο ώρες δεν είναι αρκετές για να απολαύσει κανείς τις εγκαταστάσεις και τα projects νέων -κυρίως- παιδιών, πρόθυμα να συνοδεύσουν το κοινό στο δικό τους ιδιαίτερο ηχητικό κόσμο, μέσα από μουσικά όργανα φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά, ειδικά διαμορφωμένες συσκευές για την ιστορία της rap μουσικής, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον συναισθηματικό τους κόσμο, για ακόμη μία φορά, με την βοήθεια ενός ειδικού ηχητικού συστήματος.

Με βεβαιότητα, ξεχωρίζει το «Uperradiance» των Memo Akten και Katie Peyton Hofstadter, το οποίο πρόκειται για μια βίντεο-ηχητική εγκατάσταση που συνδυάζει ποίηση, χορό και νευροεπιστημονικά δεδομένα. Μέσω κώδικα, προσομοιώσεων και τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί συνεχώς μεταβαλλόμενα οπτικοακουστικά μοτίβα και μια έντονα αισθητηριακή εμπειρία.

Από την άλλη, η Audio Visual Music Machine ακολουθεί μια πιο συμμετοχική λογική, καθώς ελέγχεται από το κοινό και συγχρονίζει ήχους, ανθρώπους και αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο. Εμπνευσμένη από τον John Cage, τη Björk, τον Brian Eno και τεχνικές cut-up, λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο παράγει κάθε φορά μια μοναδική οπτικοακουστική σύνθεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις οικογένειες, με εκπαιδευτικά προγράμματα για την τεχνολογία και δράσεις ψυχαγωγίας, όπως face painting, τη διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση «Η Σαββέρια στη χώρα των γρίφων», συναυλία με τα ΖΑΜΟΜΙΝΙΑ και το bubble performance «Κοσμοναύτες».

Αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης δεν μπορούσε να είναι άλλο από την μουσική, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει DJ sets και live συναυλίες. Το τριήμερο άνοιξε με DJ Opening Party από τους TIME FLIES, ενώ συνέχισε με live από τις Σκιαδαρέσες και ολοκληρώνεται με τη Νεφέλη Φασούλη.

Ένα νέο φεστιβάλ με όραμα που αξίζει να έχει και συνέχεια

Η COSMOTE TELEKOM, που στηρίζει σταθερά καλλιτεχνικές δράσεις και δημιουργούς, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να φέρουν το κοινό πιο κοντά στην τέχνη του μέλλοντος, δηλώνει ότι στόχος των Ημερών ART/TECH δεν είναι άλλος από το να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά στον κόσμο της τεχνολογίας όχι μέσα από τη θεωρία, αλλά μέσα από την εμπειρία: Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που εμπνέει, ενώνει, προάγοντας παράλληλα την δημιουργική σκέψη.

Κρίνοντας από τη μεγάλη προσέλευση και την ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση, η πρώτη αυτή διοργάνωση αξίζει να έχει και συνέχεια. Οι ενήλικες επισκέπτες περιηγήθηκαν με αληθινό ενδιαφέρον και περιέργεια στις εγκαταστάσεις, ενώ τα πιτσιρίκια, εκτός των άλλων, σχημάτιζαν ουρές για να μεταμορφωθούν σε μέδουσες στον πάγκο του face painting. Καθώς ο ήλιος έδυε, όλο και περισσότερος κόσμος κατέφθανε για να απολαύσει τα μουσικά δρώμενα, ολοκληρώνοντας την εμπειρία σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

