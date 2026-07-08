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Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έζησε στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, ακολουθώντας έναν τρόπο ζωής με συνεχείς μετακινήσεις.

Ο ίδιος αποδίδει την απουσία οικογένειας στη διαρκή ανάγκη του για εξερεύνηση νέων τόπων και για αυτογνωσία.

Η δημιουργία οικογένειας απαιτεί περιορισμούς και θυσίες που δεν συμβαδίζουν με την επιθυμία του για συνεχή ταξίδια και ανακαλύψεις.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου κύκλου στο εξωτερικό, ο ηθοποιός επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα για να συσπειρωθεί και να αφουγκραστεί τις τρέχουσες εξελίξεις.

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Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, ο Αλέξης Γεωργούλης βρέθηκε μπροστά σε μια σημαντική απόφαση που, όπως παραδέχεται σήμερα, επηρέασε και την προσωπική του ζωή. Ο ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο του γάμου, αλλά και για την ανάγκη του να ταξιδεύει και να ανακαλύπτει συνεχώς νέα πράγματα, εξηγώντας γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά, το 2008 επέλεξε να αφήσει πίσω του τη μόνιμη ζωή στην Ελλάδα και να ακολουθήσει έναν δρόμο γεμάτο μετακινήσεις στο εξωτερικό.

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«Το 2008 ήμουν μπροστά σε ένα δίλημμα “να καθίσω στην Ελλάδα ή να ταξιδέψω”, αλλά επέλεξα το δεύτερο. Και ίσχυσε το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”. Το ταξίδι για εμένα έχει γίνει πια σε μόνιμη βάση. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες. Το 2008 είχα πάει στη Νέα Υόρκη, μετά στο Λονδίνο και έπειτα στις Βρυξέλλες. Και τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, είμαι μόνιμα στην Ελλάδα και βλέπουμε. Είχα την ανάγκη να γυρίσω μετά από έναν μεγάλο κύκλο, ήθελα να γυρίσω, να συσπειρωθώ και να αφουγκραστώ τι γίνεται».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πως η διαρκής επιθυμία του να γνωρίζει νέους τόπους αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν προχώρησε στη δημιουργία οικογένειας.

«Μου τα είχε εξηγήσει κάποια στιγμή μια κυρία που ασχολείται με ζώδια. Η δική μου εξήγηση είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση. Θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδεύω. Ακόμα και τώρα θέλω να ταξιδέψω, που από το 2008 ζω μονίμως σε μια διαφορετική χώρα. Έχω πολλή ανάγκη να γυρίζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Κι έτσι δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό, οικογένεια. Με αποτέλεσμα συνέχεια να αναβάλλεται αυτό. Το βασικό στοιχείο του γάμου είναι να κάνεις θυσίες. Για να χτίσεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, χρειάζεται ένας περιορισμός, ένα σχέδιο».