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Η ικανότητα μιας γυναίκας στη μαγειρική συνδέεται άμεσα με τις επιδόσεις στο σεξ, δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ενώ αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή τόνισε:

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«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω».

Ερωτηθείς σχετικά, ο Αλέξης Γεωργούλης σχολίασε στη συνέχεια, ότι αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στα πολλά χρήματα και την παντοτινή αγάπη τότε θα επέλεγε το δεύτερο χωρίς δισταγμό, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε η μαμά του με τις πρώην συντρόφους του η οποία ήταν πάντα άριστη.

«Η μαμά μου, που μακάρι να ήταν όλες οι μαμάδες έτσι, έχει μία αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της» τόνισε.

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στο περιστατικό το οποίο «τον κυνηγά» τα τελευταία χρόνια, με τις καταγγελίες περί κακοποιητικής συμπεριφοράς. «Δεν υπάρχει κάποια ποινική δίωξη. Είναι κάτι που αφορά τις Αρχές του Ευρωκοινοβουλίου, είναι κάτι που εμείς εδώ το έχουμε χειριστεί και το έχουμε χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευτεί με πολύ διαφορετικό τρόπο, που δεν έχει να κάνει και με τον νόμιμο τρόπο» είχε αναφέρει.