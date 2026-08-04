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Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν την τελευταία σκηνή της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς «Είσαι το ταίρι μου», στην οποία είχαν συμπρωταγωνιστήσει πριν από 24 χρόνια.

Οι δύο ηθοποιοί ξαναβρέθηκαν πάνω σε μια μηχανή στον Πειραιά, στο ίδιο σημείο όπου είχαν γυριστεί τα πλάνα της σειράς, αναπαριστώντας τη σκηνή μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram. Ωστόσο, στη νέα εκδοχή υπήρχαν ορισμένες χαρακτηριστικές διαφορές.

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Στο βίντεο του 2026, ο Αλέξης Γεωργούλης λέει: «Θα σταματήσω, δεν θα οδηγήσω άλλο», με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά: «Σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς». Στη συνέχεια, εκείνος της ζητά: «Θέλω να μου το πεις», με την ηθοποιό να απαντά: «Σ’ αγαπώ». Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε τη Δευτέρα στο Instagram, ολοκληρώνεται με τους δύο να τραγουδούν μαζί το χαρακτηριστικό «Είσαι το ταίρι μου…».

Στην αυθεντική σκηνή του 2002, οι ρόλοι ήταν διαφορετικοί. Τότε, η Βίκυ Σταυροπούλου ήταν εκείνη που ζητούσε από τον Αλέξη Γεωργούλη να της πει «σ’ αγαπώ», ενώ εκείνος της απαντούσε: «Σκάσε και κοίτα μπροστά σου». Αμέσως μετά, η φράση εμφανιζόταν σε μια ηλεκτρονική πινακίδα, πριν προβληθεί η λέξη «τέλος».