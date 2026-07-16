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Ο Αλέξης Γεωργούλης προχώρησε σε νέα δημόσια τοποθέτηση, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη Χρυσή Αυγή. Ο πρώην ευρωβουλευτής και ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει τη θέση του και να βάλει τέλος στις σχετικές συζητήσεις.

«Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα», αναφέρει στην αρχή του βίντεο.

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Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει: «Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες».

Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Οι διευκρινίσεις του ήρθαν μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Αθηναΐδα Νέγκα, όταν ερωτήθηκε αν θα μπορούσε ποτέ να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή.

Η απάντησή του ήταν η εξής:

«Δεν νομίζω. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή, λες ας πούμε, σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγήσεις και τον άλλο μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».

Με τη νέα του παρέμβαση, ο Αλέξης Γεωργούλης επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ενασχόλησής του με την πολιτική και να κλείσει τον κύκλο της συζήτησης που άνοιξε μετά τις προηγούμενες δηλώσεις του.