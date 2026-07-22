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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής σε πόλη της Ινδίας, όταν μια λεοπάρδαλη εμφανίστηκε ξαφνικά σε κατοικημένη περιοχή και εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών, τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αποτυπώνοντας καρέ καρέ τη μάχη του 25χρονου άνδρα με το άγριο ζώο.

Ο Σαντζάι Γκουρτζάρ βρισκόταν μόνος του μέσα στο κατάστημα όταν η λεοπάρδαλη, που σύμφωνα με τις Αρχές ήταν αρσενικό περίπου πέντε ετών, μπήκε από την ανοιχτή είσοδο. Ο νεαρός αιφνιδιάστηκε βλέποντας το μεγαλόσωμο αιλουροειδές να κατευθύνεται προς το μέρος του και προσπάθησε αρχικά να το κρατήσει σε απόσταση χρησιμοποιώντας μια καρέκλα.

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Η προσπάθειά του, όμως, δεν απέδωσε. Η λεοπάρδαλη όρμησε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα, τον έριξε στο έδαφος και άρχισε να τον χτυπά με τα νύχια της, επιχειρώντας παράλληλα να τον δαγκώσει στον ώμο. Για λίγα δευτερόλεπτα ακολούθησε μια σκληρή πάλη, με τον 25χρονο να προσπαθεί να απελευθερωθεί και να απομακρύνει το ζώο.

Παρά τους τραυματισμούς του, κατάφερε τελικά να σπρώξει τη λεοπάρδαλη προς το εσωτερικό του καταστήματος, να βγει έξω και, λίγο πριν καταρρεύσει από την εξάντληση, να κατεβάσει τα μεταλλικά ρολά εγκλωβίζοντας το άγριο ζώο μέσα στον χώρο. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε το ενδεχόμενο να βρεθεί η λεοπάρδαλη ξανά στους δρόμους της πόλης, όπου κυκλοφορούσαν πολίτες.

A leopard wandered into a liquor store in northern India, chasing the shopkeeper and knocking bottles off the shelves before wildlife officials later captured the animal. pic.twitter.com/uOTZEXsq8u — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 21, 2026

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στον ώμο, στο χέρι και στη μύτη, τα οποία προκλήθηκαν από τα νύχια του ζώου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο μεταξύ, η λεοπάρδαλη παρέμεινε εγκλωβισμένη μέσα στο κατάστημα για αρκετές ώρες. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει το ζώο να κινείται νευρικά ανάμεσα στα ράφια, να ρίχνει στο πάτωμα μπουκάλια και αντικείμενα και τελικά να βρίσκει καταφύγιο κάτω από τον πάγκο, όπου παρέμεινε μέχρι να φτάσουν οι ειδικοί.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή, εκκένωσε τη γειτονική αγορά και απαγόρευσε την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν ομάδες της δασικής υπηρεσίας και ειδικοί στη διαχείριση άγριων ζώων, οι οποίοι σχεδίασαν την επιχείρηση ακινητοποίησης του αιλουροειδούς.

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Περίπου πέντε ώρες μετά την εισβολή, οι ειδικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν με ηρεμιστικό βέλος. Ακολούθησε κτηνιατρικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του, και στη συνέχεια το ζώο μεταφέρθηκε σε ασφαλή περιοχή, όπου απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή συντηρητή δασών Βιρέντερ Σινγκ Κρισνίγια, η λεοπάρδαλη πιθανότατα κατέβηκε από τους γύρω λόφους αναζητώντας τροφή, γεγονός που την οδήγησε μέσα στην πόλη.

Οι Αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι η επίθεση στο κατάστημα δεν ήταν το πρώτο περιστατικό της ημέρας. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί σε έναν 40χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τραυματίζοντάς τον, ενώ ακόμη νωρίτερα είχε επιτεθεί σε εθελοντή της δασικής υπηρεσίας, ο οποίος συμμετείχε σε έρευνες κοντά σε κατοικημένη περιοχή μετά τις πρώτες αναφορές για την παρουσία του άγριου ζώου.

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Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει η ζωή τους. Οι τοπικές Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες που οδήγησαν τη λεοπάρδαλη να πλησιάσει τόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ εξετάζονται πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, καθώς οι συναντήσεις ανθρώπων με άγρια ζώα καταγράφονται όλο και συχνότερα σε αρκετές περιοχές της Ινδίας.