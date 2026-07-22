Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Θράκη αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερη εθνική και γεωπολιτική σημασία, όπου η Τουρκία επιδιώκει διαχρονικά να ασκεί επιρροή στη μουσουλμανική μειονότητα.

Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα καταστρώνουν τα ψηφοδέλτιά τους αναζητώντας υποψηφίους που θα εκφράζουν τη μειονότητα χωρίς να υιοθετούν ρητορική που αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή κατηγορείται συστηματικά για παρεμβάσεις και καθοδήγηση των πολιτικών επιλογών στη μειονοτική κοινότητα.

Παράλληλα, το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας συνεχίζει να προβάλλει τον ισχυρισμό περί ύπαρξης τουρκικής μειονότητας, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η πρόκληση για το εγχώριο πολιτικό σύστημα παραμένει η εκλογή αντιπροσώπων που θα υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.

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Η Θράκη δεν είναι μια ακόμη εκλογική περιφέρεια. Είναι μια περιοχή με τεράστια εθνική, γεωπολιτική και κοινωνική σημασία, όπου κάθε εκλογική αναμέτρηση συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο, πολιτικές ισορροπίες και τη διαχρονική προσπάθεια της Τουρκίας να ασκήσει επιρροή στη μουσουλμανική μειονότητα.

‘Ολα τα κόμματα έχουν ήδη αρχίσει να καταστρώνουν τα ψηφοδέλτιά τους για την επόμενη εθνική αναμέτρηση, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να εκφράσουν τη μειονότητα χωρίς να δημιουργούν πολιτικές ή εθνικές παρενέργειες.

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Το ζήτημα όμως δεν είναι καινούργιο. Κάθε άλλο.

Από τον Αχμέτ Σαδίκ μέχρι σήμερα

Η ιστορία ξεκινά ουσιαστικά από την πολιτική δράση του Αχμέτ Σαδίκ, ο οποίος αποτέλεσε το πρόσωπο γύρω από το οποίο οικοδομήθηκε η τουρκική στρατηγική για την προβολή του ισχυρισμού περί «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη.

Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή επί δεκαετίες και βασίζεται στη Συνθήκη της Λωζάνης: στη Θράκη υπάρχει μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα, αποτελούμενη από Πομάκους, Ρομά και τουρκογενείς μουσουλμάνους, και όχι εθνική τουρκική μειονότητα, όπως επιδιώκει να εμφανίζει η Άγκυρα.

Παρ’ όλα αυτά, κατά καιρούς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξελέγησαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ορκίστηκαν πίστη στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά με δημόσιες παρεμβάσεις τους δημιούργησαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις επειδή υιοθέτησαν ή αναπαρήγαγαν τη ρητορική της τουρκικής πλευράς.

Οι περιπτώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια της Νέας Αριστεράς βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, τόσο για δηλώσεις του περί «τουρκικής μειονότητας», όσο και για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις όπου εμφανίστηκε μπροστά από την πράσινη σημαία που χρησιμοποιούν οργανώσεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται ως εκπρόσωποι της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Δυτικής Θράκης», ενός συμβόλου που ουδέποτε αναγνωρίστηκε διεθνώς και αξιοποιείται συστηματικά από τουρκικούς εθνικιστικούς κύκλους.

Η συγκεκριμένη σημαία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να προβάλλεται από ακραίους κύκλους στην Τουρκία, ενώ κατά καιρούς έχει γίνει αντικείμενο αναφορών ακόμη και από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της πολιτικής του περί προστασίας της «τουρκικής μειονότητας». Ο Ερντογάν ο οποίος έχει επιχειρήσει και επισκέψεις στη Θράκη

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Το ΚΙΕΦ και η επιρροή του

Καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό της Θράκης εξακολουθεί να διαδραματίζει το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ – DEB).

Παρότι δεν εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις ευρωεκλογές κατέγραψε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, φθάνοντας μάλιστα σε ορισμένες περιοχές να αναδειχθεί πρώτο κόμμα.

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Η πολιτική του πλατφόρμα βασίζεται στον ισχυρισμό περί ύπαρξης «τουρκικής μειονότητας», θέση που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη ελληνική θέση και τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Ο ρόλος του τουρκικού προξενείου

Επί δεκαετίες το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για την επιρροή που ασκείται στη μειονότητα.

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Η ελληνική πολιτεία έχει κατά καιρούς εκφράσει ανησυχίες για τη δράση του, ενώ πολιτικοί όλων των παρατάξεων έχουν καταγγείλει δημόσια προσπάθειες καθοδήγησης πολιτικών επιλογών στη μειονότητα.

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Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα δημόσιες καταγγελίες περί οικονομικής ενίσχυσης δικτύων επιρροής στην περιοχή. Πράκτορες του προξενείου να κυκλοφορούνε στα χώρια με μαύρες σακούλες γεμάτα μετρητά, εκατομμύρια μετρητά δωροδοκώντας οικογένειες.

Τα νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια

Ενόψει των επόμενων εκλογών, τα κόμματα επανασχεδιάζουν τη στρατηγική τους στη Θράκη. Μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών ή των συζητήσεων περιλαμβάνονται οι:

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Οζγκιούρ Φερχάτ

Ιλχάν Αχμέτ

Καπζά Τζεμήλ

Ριτβάν Κουράκ

Μπερίν Ντελή Ιμπραήμ

Μπαράν Μπουρχάν

Καπζά Μουζαφέρ

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η ΕΛ.Α.Σ. εξετάζει τη συμμετοχή μειονοτικών στελεχών στα ψηφοδέλτιά της, ενώ αντίστοιχη κινητικότητα υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αναζητά πρόσωπο με απήχηση στη μειονότητα, με στόχο να ενισχύσει τις πιθανότητές της για δεύτερη έδρα στη Θράκη. Αντίστοιχες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στο ΠΑΣΟΚ, καθώς όλα τα κόμματα γνωρίζουν ότι η εκλογική γεωγραφία της περιοχής είναι εξαιρετικά απαιτητική.

Η μεγάλη πρόκληση

Η παρουσία μειονοτικών βουλευτών στη Βουλή αποτελεί αυτονόητο στοιχείο μιας δημοκρατικής πολιτείας.

Η πρόκληση, όμως, δεν αφορά τη θρησκεία ή την καταγωγή των υποψηφίων. Αφορά τη στάση τους μετά την εκλογή τους.

Κάθε βουλευτής της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και έχει ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους.

Η Θράκη δεν χρειάζεται πολιτικούς που λειτουργούν ως προέκταση ξένων επιδιώξεων ούτε ανθρώπους που αναπαράγουν αφηγήματα τα οποία αμφισβητούν διεθνείς συνθήκες και εθνικές σταθερές.

Η Θράκη χρειάζεται εκπροσώπους που θα υπηρετούν τους πολίτες της, θα ενισχύουν τη συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων και θα εργάζονται αποκλειστικά για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα των επόμενων εκλογών.