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Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση ανενεργών σχολικών μονάδων στην Καρωτή και την Πτελέα, οι οποίες θα μετατραπούν σε μουσειακούς και πολιτιστικούς χώρους.

Το υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου τα έργα με 205.840 ευρώ, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υλοποίηση και την επίβλεψη των σχετικών εργασιών.

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης εξασφαλίζει επιπλέον χρηματοδότηση για την εκπόνηση των αναγκαίων μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών του δικτύου.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

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Δύο Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου» υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική αποκέντρωση, την προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση υφιστάμενων δημόσιων υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

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Μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου θεματικών μουσείων, αναδεικνύονται η αγροτική ζωή, οι παραγωγικές παραδόσεις, οι καλλιεργητικές πρακτικές και η συλλογική μνήμη του Έβρου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της ακριτικής περιοχής.

Οι πρώτοι πυρήνες του Δικτύου

Οι Προγραμματικές Συμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση και επανάχρηση των ανενεργών σχολικών μονάδων στην Καρωτή Διδυμοτείχου και την Πτελέα Ορεστιάδας, οι οποίες θα στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση και αναβάθμιση των κτηρίων, βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία τους ως μουσειακών και πολιτιστικών κέντρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται σε 205.840 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού. Για την Πτελέα προβλέπεται χρηματοδότηση 110.360 ευρώ και για την Καρωτή 95.480 ευρώ. Το υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων, από τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών έως την επίβλεψη και ολοκλήρωσή τους, μέσω της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παράλληλα, με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου», προωθείται η εκπόνηση των μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών για τα δύο πρώτα μουσεία του Δικτύου, με χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το υπουργείο Πολιτισμού.

Το Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων Έβρου φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ενιαίος πολιτιστικός πυρήνας που θα αναδεικνύει την αγροτική ιστορία, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας στη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Έβρου.

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«Η δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου αποτελεί μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία, για την ακριτική Θράκη», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού. «Η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Περιλαμβάνει τις μνήμες, τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις παραγωγικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών. Με τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Έβρου μέσα από ένα δίκτυο σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών. Παράλληλα, αποδίδουμε νέα χρήση σε ανενεργά δημόσια κτήρια, ενισχύουμε την πολιτιστική αποκέντρωση και συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας τον πολιτισμό ως μοχλό προόδου, συνοχής και εξωστρέφειας».

Ο δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος σημείωσε από την πλευρά του ότι «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση του σχολείου της Πτελέας, με σκοπό την δημιουργία μουσείου υφαντικής, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας, και ειδικότερα, για την περιοχή του Τριγώνου. Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε μεθοδικά και περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, δίνοντας πνοή στην ευρύτερη περιοχή, αφού θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για την άριστη συνεργασία και τη διαχρονική στήριξη του Υπουργείου σε έργα που αναδεικνύουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω την κ. Αγγέλα Γιαννακίδου για την έμπνευση και την σημαντική συμβολή της στην ωρίμανση του έργου αυτού».

O δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου δήλωσε: « Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Διδυμοτείχου, από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για την αναβάθμιση της ανενεργής σχολικής μονάδας στην Καρωτή και τη μετατροπή της σε υποδομή του υπό ίδρυση Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου. Ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων Θρακιωτών ερμηνευτών της παράδοσης, του Χρόνη Αηδονίδη και του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη, δημιουργείται ένας χώρος που θα αναδεικνύει και θα διαφυλάσσει τη μουσική και λαογραφική μας κληρονομιά».

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Η πρόεδρος του ΔΣ του «Εθνολογικού Μουσείου Θράκης», Αγγελική Γιαννακίδου, τόνισε ότι «Σήμερα υπογράψαμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε πολλά επίπεδα: Πολιτιστικά, ενισχυτικά για την περιοχή της Θράκης και, φυσικά, οικονομικά. Γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και περνούν μέσα από το τρίπτυχο «πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία». Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία δίνει τόσο μεγάλη σημασία και τόσο μεγάλο βάρος στην Περιφέρεια και ειδικά στη Θράκη, το Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα. Την ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έκανε και ελπίζουμε σε ακόμη περισσότερες δράσεις».