Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ζητούμενο για την Ελληνική Δημοκρατία παραμένει η ενίσχυση των θεσμικών αμυνών απέναντι σε οργανωμένες προσπάθειες άσκησης ξένης πολιτικής επιρροής στη Θράκη.

Η Άγκυρα προβάλλει συστηματικά τη δική της αντίληψη για τη μουσουλμανική μειονότητα, παραβιάζοντας το πνεύμα της Συνθήκης της Λωζάνης που αναγνωρίζει μόνο θρησκευτική μειονότητα.

Η Βουλή οφείλει να διασφαλίσει το κύρος της και να ενισχύσει τους μηχανισμούς διαφάνειας απέναντι σε πολιτικές κινήσεις που προκαλούν ερωτήματα για την προσήλωση στα εθνικά συμφέροντα.

Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει θεσμικά και με σεβασμό στο κράτος δικαίου τις καταγγελίες για ανεξάρτητους πολιτικούς σχηματισμούς που φέρονται να διατηρούν στενές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο.

Η δημοκρατία υποχρεούται να προστατεύει την εθνική κυριαρχία από απόπειρες εξωτερικής χειραγώγησης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

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Το πραγματικό ζητούμενο είναι αν η Ελληνική Δημοκρατία διαθέτει επαρκείς θεσμικές άμυνες απέναντι σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια ξένης πολιτικής επιρροής στη Θράκη, ανεξάρτητα από το ποιος την επιχειρεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την επιχειρεί ο γιαλαντζί σουλτάνος Ερντογάν.

Η Άγκυρα επιμένει διαχρονικά να προβάλλει τη δική της αντίληψη για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λωζάνης αναγνωρίζει θρησκευτική και όχι εθνική μειονότητα. Η ρητορική αυτή δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς κάθε φορά που εμφανίζονται πολιτικές κινήσεις ή δημόσιες παρεμβάσεις, πόσο μάλλον μουσουλμάνων βουλευτών Κομοτηνής και Ξάνθης, που προκαλούν ερωτήματα για το κατά πόσο υπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα της Ελλάδας.

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Κατά την άποψή μου, ο θεσμός που οφείλει να διαφυλάξει το κύρος του ελληνικού Κοινοβουλίου είναι πρωτίστως η ίδια η Βουλή. Ο σημερινός πρόεδρός της, Νικήτας Κακλαμάνης, διαθέτει την εμπειρία και το θεσμικό κύρος ώστε να ενισχύσει κάθε μηχανισμό διαφάνειας και προστασίας απέναντι σε πιθανές ξένες παρεμβάσεις. Σε Δούρειους Ίππους. Δεν πρόκειται για ζήτημα κομματικό ούτε για ζήτημα θρησκείας. Είναι θέμα σεβασμού στον όρκο που δίνει κάθε βουλευτής στο Ελληνικό Σύνταγμα και αποκλειστικής προσήλωσης στα εθνικά συμφέροντα. Και κάποιοι βουλευτές, ανεξάρτητα αν είναι μουσουλμάνοι, δεν παύει να είναι ή να συμπεριφέρονται ή να τους κατηγορούν ότι είναι όργανα της Άγκυρας.

Η ελληνική Πολιτεία οφείλει επίσης να εξετάσει συνολικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν πολιτικοί σχηματισμοί ή συνδυασμοί που εμφανίζονται ως «ανεξάρτητοι», ενώ υπάρχουν καταγγελίες και συζητήσεις για δημόσιες συμπεριφορές και για στενές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο ή με φορείς που προωθούν τις θέσεις της Άγκυρας. Κάθε τέτοιος σχηματισμός πρέπει να ερευνάται, εννοείται με θεσμικό τρόπο και με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου.

Η δημοκρατία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Είναι όμως εξίσου υποχρεωμένη να προστατεύει την εθνική της κυριαρχία από οποιαδήποτε απόπειρα εξωτερικής χειραγώγησης. Η Θράκη είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε πολιτικά ούτε συμβολικά.