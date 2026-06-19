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Ένα απλό μπουκάλι νερού που μένει ξεχασμένο στο αυτοκίνητο μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνο απ’ όσο φαντάζονται οι περισσότεροι οδηγοί, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και των έντονων κυμάτων καύσωνα.

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και το εσωτερικό ενός σταθμευμένου οχήματος να ξεπερνά κατά περίπτωση ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ορισμένα καθημερινά αντικείμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πλαστικό μπουκάλι νερού, το οποίο, όταν εκτίθεται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί να λειτουργήσει σαν μεγεθυντικός φακός.

Πηγή: iSTOCK

Το νερό και το σχήμα του μπουκαλιού συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αυξάνοντας σημαντικά τη θερμοκρασία σε επιφάνειες όπως τα καθίσματα ή τα πλαστικά μέρη της καμπίνας.

Αν και τέτοια περιστατικά είναι σχετικά σπάνια, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου προκλήθηκαν εγκαύματα σε υλικά του αυτοκινήτου, ενώ σε ακραίες συνθήκες δεν αποκλείεται ακόμη και η εκδήλωση μικρής φωτιάς. Οι ειδικοί συνιστούν να απομακρύνονται τα μπουκάλια από το όχημα ή να φυλάσσονται σε σκιερό και προστατευμένο σημείο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε προϊόντα όπως αντισηπτικά, αρώματα, αποσμητικά και αναπτήρες, καθώς περιέχουν εύφλεκτες ουσίες που μπορεί να επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η σωστή αποθήκευση αυτών των αντικειμένων αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης κατά τους θερινούς μήνες.