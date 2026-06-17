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Νομίζετε ότι το κλιματιστικό του αυτοκινήτου μυρίζει επειδή χάλασε; Οι ειδικοί λένε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία βρίσκεται σε μια καθημερινή συνήθεια που επαναλαμβάνουν χιλιάδες οδηγοί χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων μέσα στο σύστημα αερισμού.

Κατά τη λειτουργία του air condition δημιουργείται υγρασία στα εσωτερικά εξαρτήματα του συστήματος. Όταν ο οδηγός φτάνει στον προορισμό του και σβήνει αμέσως τον κινητήρα με τον κλιματισμό ακόμα ενεργό, η υγρασία παραμένει εγκλωβισμένη στο κύκλωμα αερισμού. Με την πάροδο του χρόνου, οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών που προκαλούν τις γνωστές δυσάρεστες οσμές στην καμπίνα.

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Πηγή: iSTOCK

Οι τεχνικοί προτείνουν μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση: ένα ή δύο λεπτά πριν από το τέλος της διαδρομής, απενεργοποιήστε το air condition και αφήστε να λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας. Έτσι, ο αέρας στεγνώνει τα εσωτερικά μέρη του συστήματος και μειώνει σημαντικά τη συγκέντρωση υγρασίας.

Πηγή: iSTOCK

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η τακτική αλλαγή του φίλτρου καμπίνας, ο αερισμός του οχήματος πριν ενεργοποιηθεί ο κλιματισμός μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο και η άμεση αντιμετώπιση τυχόν επίμονων οσμών με καθαρισμό και απολύμανση του συστήματος. Έτσι, το air condition παραμένει αποδοτικό και ο αέρας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πιο καθαρός και υγιεινός.