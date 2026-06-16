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Καθώς οι ανάγκες των οδηγών μεταβάλλονται με το πέρασμα των χρόνων, η επιλογή του κατάλληλου αυτοκινήτου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η άνεση, η εύκολη πρόσβαση στην καμπίνα, η καλή ορατότητα και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της αυτονομίας και της ασφάλειας των μεγαλύτερων σε ηλικία οδηγών. Με αυτό το σκεπτικό, ο γερμανικός οργανισμός ADAC εξέτασε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων άνω των 65 ετών.

Το αυτοκίνητο που διευκολύνει την καθημερινότητα μετά τα 65

Η συζήτηση γύρω από την οδήγηση στην τρίτη ηλικία παραμένει έντονη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να οδηγούν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σύμφωνα με τον γερμανικό οργανισμό ADAC, η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη οδηγικής ικανότητας, ωστόσο ορισμένες φυσικές αλλαγές που συνοδεύουν τη γήρανση μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την άνεση πίσω από το τιμόνι.

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Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί του ADAC υπογραμμίζουν ότι η επιλογή του σωστού οχήματος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση των μεγαλύτερων οδηγών. Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούνται τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, όπως η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και οι αισθητήρες στάθμευσης, τα οποία μπορούν να μειώσουν το άγχος και να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο για ηλικιωμένους

Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει διαμορφώσει ο ADAC, το ιδανικό αυτοκίνητο για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να συνδυάζει πρακτικότητα, καλή εργονομία και εύκολη πρόσβαση.

Οι βασικές προδιαγραφές που προτείνει ο γερμανικός οργανισμός είναι:

Μήκος έως 4,50 μέτρα για ευκολότερους ελιγμούς.

Ύψος αμαξώματος τουλάχιστον 1,50 μέτρο.

Ύψος καθίσματος τουλάχιστον 47 εκατοστά από το έδαφος.

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Χώρος για τέσσερις ή πέντε επιβάτες.

Ύψος φόρτωσης πορτμπαγκάζ έως 78 εκατοστά.

Καλή περιμετρική ορατότητα.

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Απλά και εύχρηστα χειριστήρια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ψηλότερη θέση οδήγησης διευκολύνει σημαντικά την είσοδο και έξοδο από το όχημα, ενώ παράλληλα προσφέρει καλύτερη εποπτεία του δρόμου και του περιβάλλοντος χώρου.

Ποιοι τύποι αυτοκινήτων θεωρούνται καταλληλότεροι

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, τα σύγχρονα compact SUV και crossover μοντέλα αποτελούν συνήθως τις πιο ισορροπημένες επιλογές. Συνδυάζουν αυξημένη θέση οδήγησης, καλή ορατότητα, επαρκείς χώρους και ευκολότερη πρόσβαση στην καμπίνα.

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Αντίθετα, τα χαμηλά κουπέ και τα διθέσια σπορ μοντέλα δυσκολεύουν συχνά την επιβίβαση και αποβίβαση, ενώ τα μεγάλα βαν ή τα πολύ ογκώδη SUV ενδέχεται να δυσκολεύουν τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον.

Η άνεση και η πρακτικότητα πάνω από όλα

Το βασικό συμπέρασμα της γερμανικής έρευνας είναι ότι για τους οδηγούς άνω των 65 ετών δεν έχει τόση σημασία η κατηγορία ή η ισχύς του αυτοκινήτου, όσο η ευκολία χρήσης του στην καθημερινότητα. Ένα όχημα με εργονομικό σχεδιασμό, καλή ορατότητα, εύκολη πρόσβαση και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας των μεγαλύτερων σε ηλικία οδηγών.

Με πληροφορίες από ADAC

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