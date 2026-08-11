Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση του κλιματιστικού αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 10% έως 20% λόγω της επιπλέον ενέργειας που απαιτείται από τον κινητήρα.

Στην κίνηση της πόλης η επιβάρυνση καυσίμου είναι σημαντικά μεγαλύτερη και μπορεί να ξεπεράσει το 25% της κατανάλωσης του οχήματος.

Στον αυτοκινητόδρομο η χρήση του κλιματιστικού συμφέρει περισσότερο από τα ανοιχτά παράθυρα, καθώς αυτά επηρεάζουν αρνητικά την αεροδυναμική του αυτοκινήτου.

Η σωστή συντήρηση του συστήματος και η αποβολή της θερμότητας από την καμπίνα πριν την οδήγηση συμβάλλουν στον περιορισμό της πρόσθετης κατανάλωσης.

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Με τη ζέστη να γίνεται έντονη, το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο για τους περισσότερους οδηγούς. Η δροσιά, όμως, έχει και το κόστος της, αφού κάθε φορά που δουλεύει το A/C αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου.

Το πόσο περισσότερο θα «κάψει» το αυτοκίνητο εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Άλλη κατανάλωση έχει ένα όχημα που κινείται μέσα στην κίνηση της πόλης και άλλη όταν ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα στην εθνική οδό. Ρόλο παίζει επίσης το πόσο ζεστό είναι το αυτοκίνητο όταν ανοίγουμε το κλιματιστικό.

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Πόσο παραπάνω καύσιμο καίει το A/C

Το κλιματιστικό χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει και αυτή προέρχεται από τον κινητήρα. Έτσι, όταν το A/C είναι ανοιχτό, το μοτέρ πρέπει να δουλέψει περισσότερο και μαζί ανεβαίνει η κατανάλωση βενζίνης ή πετρελαίου.

Μελέτες και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες δείχνουν ότι η διαφορά μπορεί να φτάσει περίπου τα 0,5 έως 1,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Πρόκειται για αύξηση που κατά μέσο όρο κυμαίνεται από 10% έως 20%.

Σε χρήματα, η επιβάρυνση υπολογίζεται περίπου στο 1 έως 2,5 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα πάντα με την τιμή του καυσίμου και το αυτοκίνητο.

Τα πράγματα γίνονται χειρότερα μέσα στην πόλη. Στο συνεχές «σταμάτα-ξεκίνα» και στις χαμηλές ταχύτητες, η αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το 25%.

Τι συμφέρει στον αυτοκινητόδρομο

Στον αυτοκινητόδρομο η εικόνα αλλάζει. Όταν το αυτοκίνητο ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα, η επιπλέον κατανάλωση από το κλιματιστικό περιορίζεται περίπου στο 3% με 5%.

Μάλιστα, όταν η ταχύτητα ξεπερνά τα 80-90 χλμ./ώρα, είναι προτιμότερο να έχουμε το κλιματιστικό ανοιχτό αντί να οδηγούμε με κατεβασμένα παράθυρα. Τα ανοιχτά παράθυρα χαλάνε την αεροδυναμική του αυτοκινήτου και αυξάνουν την αντίσταση του αέρα, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια.

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Μεγάλη κατανάλωση έχουμε επίσης όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει για ώρες κάτω από τον ήλιο. Η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα μπορεί να έχει ανέβει πάρα πολύ και, αν βάλουμε αμέσως το A/C στο φουλ, το σύστημα θα χρειαστεί να δουλέψει έντονα μέχρι να δροσίσει τον χώρο.

Τρόποι για να μειωθεί η κατανάλωση

Ένα απλό κόλπο είναι, πριν ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε για λίγο πόρτες και παράθυρα ώστε να φύγει ο καυτός αέρας που έχει εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Μπορούμε επίσης να ξεκινήσουμε για λίγο με ανοιχτά παράθυρα και στη συνέχεια να τα κλείσουμε και να ενεργοποιήσουμε το κλιματιστικό.

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Όταν πλέον έχει δροσίσει η καμπίνα, βοηθά και η ανακύκλωση αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να παίρνει συνεχώς καυτό αέρα από έξω και να τον ψύχει από την αρχή.

Τέλος, σημαντική είναι και η συντήρηση του A/C. Βρώμικα φίλτρα ή χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού κάνουν το σύστημα να δουλεύει περισσότερο για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση.

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