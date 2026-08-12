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Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου συνολικής ισχύος 1.600 ίππων για την επίτευξη του νέου παγκόσμιου ρεκόρ.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ που είχε καταγραφεί για αντίστοιχα οχήματα το 2004.

Ο Γκριν, ο οποίος κατέχει επίσης το ρεκόρ για οχήματα με κινητήρα ντίζελ, χαρακτήρισε το επίτευγμα ως σημαντική επιτυχία της ομάδας.

Η επίσημη επικύρωση του ρεκόρ αναμένεται από την αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου για τα ρεκόρ ταχύτητας ξηράς.

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Ο Άντι Γκριν, ένας 64χρονος συνταξιούχος πιλότος της Βασιλικής Αεροπορίας, έφτασε την ταχύτητα των 654 χλμ./ώρα στις αλυκές του Μποννεβίλ στη Γιούτα, την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγράψει ποτέ αυτοκίνητο με κινητήρα υδρογόνου.

Το ρεκόρ του Γκριν υπολογίστηκε ως μέσος όρος δύο διαδρομών με ένα αυτοκίνητο που κινούνταν από δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου, συνολικής ισχύος 1.600 ίππων φρένου (bhp).

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Το 1997, ο Γκριν οδήγησε το ThrustSSC με κινητήρα τζετ στην έρημο Μπλακ Ροκ της Νεβάδα με ταχύτητα 763 μίλια/ώρα (1.228 χλμ./ώρα), καθιστώντας τον τον πρώτο – και μέχρι σήμερα τον μοναδικό – άνθρωπο που έσπασε το φράγμα του ήχου σε ξηρά.

Πριν από είκοσι χρόνια, ο Γκριν κατέκτησε επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε ξηρά για όχημα με κινητήρα ντίζελ, με το JCB Dieselmax, φτάνοντας σε ταχύτητα άνω των 350 μίλια/ώρα (563 χλμ./ώρα).

Το νέο ρεκόρ, που καταρρίφθηκε με το όχημα Hydromax της JCB, ξεπέρασε το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ για οχήματα με καύση υδρογόνου που είχε καταγραφεί το 2004 (185,5 μίλια/ώρα) με ταχύτητα υπερδιπλάσια.

«Το να καταρρίψω ένα παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε ξηρά με κινητήρα υδρογόνου, 20 χρόνια μετά το Dieselmax, είναι τεράστια τιμή. Αυτό το ρεκόρ αποτελεί μια τεράστια επιτυχία μιας ομάδας παγκόσμιας κλάσης και μιας εξαιρετικής τεχνολογίας», δήλωσε ο Γκριν.

British driver Andy Green, 64, reached 406.320 mph (653.908 kph) in a car powered by two hydrogen internal combustion engines with a combined 1,600 horsepower, setting the record for that vehicle category, according to the Fédération Internationale de l’Automobile, the… pic.twitter.com/1i30Gwpmwv — The Associated Press (@AP) August 11, 2026

Ο πρόεδρος της JCB, Λόρδος Άντονι Μπάμφορντ δήλωσε: «Πριν από είκοσι χρόνια ήρθαμε στο Μπονβίλ με το JCB Dieselmax και δείξαμε τι μπορεί να επιτύχει η βρετανική μηχανική με κινητήρες ντίζελ. Σήμερα το καταφέραμε ξανά — αυτή τη φορά με κινητήρες που λειτουργούν με υδρογόνο.»

Η εταιρεία είχε κατασκευάσει το αυτοκίνητο Hydromax, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει ένα νέο ρεκόρ για όχημα που κινείται με υδρογόνο.

It’s official 🏁



The JCB Hydromax, driven by Andy Green, has set a new hydrogen land speed record, subject to confirmation by the FIA Land Speed Records Comission, at the Bonneville Salt Flats, marking another milestone in the development of hydrogen-powered motor sport.… pic.twitter.com/swwE4NUM7x — FIA (@fia) August 11, 2026