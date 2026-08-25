Νέα στοιχεία για τους τελευταίους μήνες της ζωής της Hayden Panettiere έρχονται στο φως, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 36 ετών. Σύμφωνα με τους New York Times, κατά την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας της στο Μανχάταν, η ηθοποιός είχε δώσει σαφείς οδηγίες να μην την πλησιάσει ο πρώην σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον.
Στο βιβλίο της, «This is Me: A Reckoning», η Panettiere είχε γράψει ότι ο Χίκερσον είχε υπάρξει βίαιος απέναντί της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τρεις φορές και να περάσει χρόνο στη φυλακή.
Η μητέρα της, Λέσλι Βόγκελ, περιέγραψε στους New York Times τη δύσκολη κατάσταση της κόρης της: «Πονούσε και φοβόταν. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά». Όπως ανέφερε, η ηθοποιός υπέφερε από έντονους πόνους στα πόδια, τους οποίους περιέγραφε σαν να την «τρυπούν βελόνες», και δυσκολευόταν να περπατήσει.
Η Πανετιέρ είχε μιλήσει επίσης ανοιχτά για τη χρήση αλκοόλ και οπιοειδών, λέγοντας: «Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έγιναν κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούσα να ζήσω».