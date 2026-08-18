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Ο πρώην σύντροφός της, Wladimir Klitschko, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητας για την οικογένειά τους.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον εθισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Η ίδια είχε αναθέσει την επιμέλεια της εντεκάχρονης κόρης της στον πατέρα της, λόγω των προσωπικών προβλημάτων υγείας που βίωνε.

Η οικογένεια της ηθοποιού είχε υποστεί άλλη μια απώλεια το 2023, όταν ο αδελφός της, Jansen, πέθανε σε ηλικία 28 ετών.

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Θλίψη έχει σκορπίσει στο Χόλιγουντ η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών η Hayden Panettiere, η Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville».

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προκαταρκτική έρευνα δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων συνθηκών. Η νεκροψία δεν εντόπισε τραύματα που να συνδέονται με τον θάνατό της, ενώ η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

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Έτσι, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 36χρονης Hayden Panettiere παραμένει σε εξέλιξη από την αστυνομία του Γκρίνβιλ και το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας.

«Αναπάυσου εν ειρήνη – Εύχομαι να βρεις την αιώνια γαλήνη»

Ο πρώην αρραβωνιαστικός της 36χρονης, ο Ουκρανός μποξέρ Wladimir Klitschko και αδελφός του νυν δημάρχου του Κιέβου αποχαιρέτισε την πρώην σύντροφό του και μητέρα της 11χρονης κόρης τους, Maya.

Στην ανάρτησή του, ο 50χρονος ανέφερε ότι η είδηση του θανάτου της Panetierre τον θλίβει βαθύτατα.

«Η οικογένειά μας περνά μια περίοδο βαθύτατου σοκ και θλίψης. Η είδηση του τραγικού θανάτου της Hayden με γεμίζει βαθιά θλίψη. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς. Η Hayden, αν και δεν ήταν πλέον σύντροφός μου, αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και ήταν η μητέρα της κόρης μας, Kaya.

Έχτισε μια απίστευτη καριέρα χάρη στο τεράστιο ταλέντο της, ενώ παράλληλα ήρθε αντιμέτωπη με τις σκοτεινές πλευρές μιας ιδιαίτερα απαιτητικής βιομηχανίας. Τίποτα δεν πρόκειται να σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε ή τη θέση που είχε στη ζωή μας».

Our family is going through a time of profound shock and grief.



The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya.



She built… pic.twitter.com/etL169NOmB Advertisement August 18, 2026

Επιπλέον, επεσήμανε ότι θα μιλάει στην κόρη του για τη μητέρα της «με σεβασμό και θα φροντίσω να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους γονείς της Hayden, τους φίλους και τους θαυμαστές της, που επίσης θρηνούν σήμερα. Νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι όπως εκείνη δεν θα έπρεπε να φεύγουν από τη ζωή τόσο νωρίς.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο πρώην πρωταθλητής απήυθυνε έκκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς του. «Αναπάυσου εν ειρήνη, Hayden. Εύχομαι να βρεις την αιώνια γαλήνη».

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Hayden Panettiere's ex Wladimir Klitschko honors her as "an important part of my life and the mother of our daughter":



"She built an incredible career through immense talent, while also facing the darker sides of a very demanding industry. Nothing will erase the times we shared… — Variety (@Variety) August 18, 2026

Ο εθισμός και η απώλεια του αδερφού της

«Ήμουν στην κορυφή του κόσμου και τα κατέστρεψα όλα», είχε δηλώσει παλαιότερα η 36χρονη, τονίζοντας ότι πάλευε για χρόνια με τον εθισμό στα ναρκωτικά, αλλά και με την επιλόχεια κατάθλιψη. «Νόμιζα ότι είχα πιάσει πάτο, αλλά μετά είδα ότι υπήρχαν και ακόμη χειρότερα». Η ίδια αποκάλυψε ότι πάλεψε σκληρά για να ανακάμψει και δεν μετανιώνει για τον αγώνα που έδωσε.

Η ζωή όμως υπήρξε σκληρή για την 36χρονη. Το 2023, σε ηλικία μόλις 28 ετών, έχασε τον μικρότερ αδελφό της, Jansen που πέθανε από επιπλοκές στην αορτική βαλβίδα λόγω διογκωμένης καρδιάς.

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«Ήταν ο μοναδικός μου αδερφός και έπρεπε να τον προστατεύω. Όταν τον έχασα, ένιωσα σαν να έχασα τη μισή μου ψυχή», είχε εξομολογηθεί.

Η σχέση με την κόρη της

Η Hayden Panettiere απέκτησε μια κόρη από τη σχέση της με τον Ουκρανό μποξέρ Wladimir Klitschko, αδελφό του νυν δημάρχου του Κιέβου, Vitali Klitschko. Μετά από έναν προσωρινό χωρισμό, επανασυνδέθηκαν και το 2013 αρραβωνιάστηκαν. Τον Δεκέμβριο του 2014 απέκτησαν την κόρη τους, Kaya, ενώ το ζευγάρι χώρισε οριστικά το 2018.

Όπως είχε δηλώσει η ίδια η ηθοποιός νωρίτερα φέτος, η Kaya ζει στην Ουκρανία με τον πατέρα της.

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«Η ιδέα ότι κάποιος θα πιστέψει ότι απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτή την απόφαση μου ραγίζει την καρδιά και δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα», είχε σχολιάσει μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, στην οποία αναφέρεται εκτενώς και στην απόφασή της να δώσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον Κλίτσκο.

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Σύμφωνα με την Panettiere, η Kaya ζούσε από μικρή με τον πατέρα της λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού που αντιμετώπιζε η ίδια.

Ο αδελφός της Hayden Panettiere, Jansen, έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 28 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, ο θάνατός του οφειλόταν σε επιπλοκές που συνδέονταν με μεγαλοκαρδία και πάθηση της αορτικής βαλβίδας.

Η Hayden Panettiere αφήνει πίσω της μια καριέρα που ξεκίνησε από την παιδική ηλικία και την ανέδειξε σε ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης, με τον ξαφνικό θάνατό της στα 36 της χρόνια να προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στον χώρο του θεάματος.

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