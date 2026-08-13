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Η απόφαση της 56χρονης ηθοποιού προέκυψε εν μέρει από τα συχνά αιτήματα των θαυμαστών της για φωτογραφίες των ποδιών της.

Μέσω της νέας της δραστηριότητας, η Έλενιακ υπόσχεται να παρουσιάσει μια αυθεντική πλευρά της καθημερινότητάς της χωρίς φίλτρα και επεξεργασία.

Η ίδια περιγράφει τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, το οποίο συνδυάζει τη διασκέδαση με την προσωπική της πορεία.

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Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχεται συχνά αιτήματα από θαυμαστές της για φωτογραφίες των ποδιών της και αποφάσισε να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα

Στο OnlyFans αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα η Έρικα Έλενιακ, γνωστή στο κοινό από τον ρόλο της ναυαγοσώστριας Σάνι ΜακΚλέιν στη δημοφιλή σειρά «Baywatch».

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Η 56χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι ένας από τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση ήταν τα συχνά αιτήματα που δέχεται από θαυμαστές της για φωτογραφίες των ποδιών της.

«Βασικά μεγάλωσα στην παραλία, φορώντας ένα κόκκινο μαγιό, οπότε αυτό μοιάζει σαν να κλείνει ένας κύκλος μόνο που τώρα εγώ παίρνω τις αποφάσεις», δήλωσε η Έλενιακ στο TMZ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι μέσα από τον λογαριασμό της θα μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο, αλλά και υλικό από τις ημέρες που περνά στην παραλία.

«Οι θαυμαστές θα βλέπουν την πραγματική μου ζωή, τις προσωπικές μου φωτογραφίες και τα βίντεό μου, πολλές ημέρες στην παραλία και, ναι, τα πόδια που όλοι συνεχίζουν να ζητούν», πρόσθεσε, υποσχόμενη περιεχόμενο «χωρίς φίλτρα».

Η ηθοποιός θέλησε, μάλιστα, να παρουσιάσει τη νέα της δραστηριότητα ως ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην καριέρα της.

«Είμαι η Έρικα από το “Baywatch” εδώ και δεκαετίες, αλλά το OnlyFans θα δείξει μια πλευρά μου που ο κόσμος δεν έχει δει. Είναι προσωπικό, παιχνιδιάρικο και χωρίς φίλτρα και αν ήρθατε για τα γυμνά πόδια στην άμμο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα απογοητευτείτε», ανακοίνωσε η ίδια.

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Σε ανάρτησή της τη Δευτέρα, η Έλενιακ αναφέρθηκε και στην ηλικία της, αλλά και στη μέχρι σήμερα πορεία της, από το «Baywatch» μέχρι το «Playboy».

«Στα 56 μου, αγκαλιάζω ακριβώς αυτό που είμαι σήμερα. Από το “Baywatch” μέχρι το “Playboy” και όλα όσα μεσολάβησαν, ήσασταν μαζί μου σε τόσα πολλά κεφάλαια της ζωής και της καριέρας μου. Τώρα ανοίγω ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Αυτό έχει να κάνει με τη διασκέδαση, με το να είμαι χωρίς φίλτρα, να μοιράζομαι αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο και, πάνω απ’ όλα, να συνδέομαι απευθείας μαζί ΣΑΣ».

Η Έρικα Έλενιακ συμμετείχε στο «Baywatch» από το 1989 έως το 1992, υποδυόμενη τη ναυαγοσώστρια Σάνι ΜακΚλέιν στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς.

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