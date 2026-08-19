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Οι διασώστες επιχείρησαν ανεπιτυχώς την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση της ηθοποιού, ενώ στο σημείο βρέθηκε φάρμακο για την αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Οι αρχές δεν εντόπισαν τραύματα ή ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αναμένοντας πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Κατά την ώρα του συμβάντος, στο διαμέρισμα παρευρίσκονταν ο σύντροφός της, Brian Hickerson, και ο αδελφός του, Zach.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τις προσωπικές της μάχες με τον αλκοολισμό και τις εξαρτήσεις.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο της Hayden Panettiere, της ηθοποιού που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville» και πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών.

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Η Panettiere βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου σε διαμέρισμα στο Greenville της Νότιας Καρολίνας. Αστυνομικοί και διασώστες έφθασαν στο σημείο περίπου στις 13:51 και επιχείρησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε λίγο μετά τις 14:30. (AP News)

Η αναφορά σε πιθανή υπερβολική δόση

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η αιτία θανάτου. Στις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έγινε αναφορά σε πιθανή «overdose», χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα. Σύμφωνα με το People, στον χώρο βρέθηκε και Narcan, το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών. (People.com)

Η νεκροψία δεν εντόπισε τραύματα και οι αρχές έχουν δηλώσει ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η οριστική αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη και αναμένονται πρόσθετες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων οι τοξικολογικές. (AP News)

Τι λέει η μητέρα της

Η μητέρα της ηθοποιού, Lesley Vogel, μίλησε στο NBC News μετά τον θάνατο της κόρης της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που συνοδεύει την ανάρτηση, η Vogel ανέφερε ότι στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας κλήθηκε και ερευνητής με ειδίκευση στα ναρκωτικά.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των αναφορών των διασωστών σε πιθανή υπερβολική δόση, αλλά δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο θάνατος προκλήθηκε από ναρκωτικές ουσίες. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, οποιοδήποτε τέτοιο συμπέρασμα θα ήταν πρόωρο.

Ο πρώην σύντροφός της ήταν στο διαμέρισμα

Η αστυνομική αναφορά αποκάλυψε ακόμη ότι στο σημείο βρίσκονταν ο κατά διαστήματα σύντροφός της, Brian Hickerson, καθώς και ο αδελφός του, Zach.

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Ο Zach φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος την ώρα που οι διασώστες προσπαθούσαν να επαναφέρουν την Panettiere. Ο Brian Hickerson, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, έδειξε στους αστυνομικούς μία σακούλα με φάρμακα που, όπως είπε, λάμβανε η ηθοποιός. (EW.com)

Η σχέση Panettiere–Hickerson είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αμερικανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Ο Hickerson είχε στο παρελθόν αντιμετωπίσει υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της ηθοποιού. (AP News)

Μια ζωή με επιτυχία αλλά και δύσκολες μάχες

Η Hayden Panettiere είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με το αλκοόλ και τις εξαρτήσεις, αλλά και για την επιλόχεια κατάθλιψη που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρης της Kaya το 2014. Τους τελευταίους μήνες είχε μάλιστα καταγράψει πολλές από τις δύσκολες περιόδους της ζωής της στα απομνημονεύματά της «This Is Me: A Reckoning». (Reuters)

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Η τραγωδία ήρθε τρία χρόνια μετά τον θάνατο του μικρότερου αδελφού της, Jansen Panettiere, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 28 ετών από καρδιομεγαλία σε συνδυασμό με επιπλοκές της αορτικής βαλβίδας. (Vanity Fair)

Η μητέρα της είπε μετά τον θάνατο της Hayden ότι πιστεύει πως η κόρη της βρίσκεται πλέον μαζί με τον αδελφό της και «είναι εν ειρήνη». (People.com)

Η τελευταία λέξη, πάντως, ανήκει πλέον στην ιατροδικαστική έρευνα. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν την απάντηση στο βασικό ερώτημα: τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας μόλις 36 ετών, λίγες ημέρες πριν από τα 37α γενέθλιά της.

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