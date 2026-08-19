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Ο Έλληνας αθλητής προετοιμάζει δύο διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό της Παρασκευής, στοχεύοντας στην κατάκτηση του ένατου ευρωπαϊκού τίτλου του.

Παρά τις μικρές ενοχλήσεις στον ώμο, ο Πετρούνιας δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει την κορυφή, προσαρμόζοντας τη στρατηγική του ανάλογα με τον ανταγωνισμό.

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς, με 5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση, παρά ένα μικρό λάθος στην έξοδο. Η επίδοση αυτή του εξασφάλισε θέση στην τελική οκτάδα και του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της μάχης για το μετάλλιο.

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Στον τελικό, ο Πετρούνιας αναμένεται να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας στο 5,700, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρος: να προσθέσει ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του και να φτάσει τα εννέα χρυσά μετάλλια στους κρίκους.

Για τον τελικό της Παρασκευής (21/8, 19:00), μάλιστα, έχει προετοιμάσει δύο διαφορετικά προγράμματα, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει την καλύτερη στρατηγική για τη μεγάλη μάχη.

Οι δηλώσεις του «Άρχοντα των Κρίκων»

“Ένας ακόμα τελικός. Ήρθαμε αρκετά έτοιμοι με τον Δημήτρη, είχαμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε καλή εικόνα. Δεν γλιτώσαμε κάποια λάθη στην αρχή, παρ’ όλα αυτά η κατάταξη είναι πολύ τιμητική.

Θεωρώ ότι με μία-δύο αλλαγές θα μπορούσαμε ως ομάδα να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Ο νεοφερμένος από τον Καναδά Έλληνας, ο Γιάννης Χρονόπουλος, πήγε καταπληκτικά.

Σε ό,τι αφορά εμένα, όλα καλά. Μπήκα ήρεμος, οι παλμοί μου ήταν πολύ χαμηλοί. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα και έχω ετοιμάσει μία ωραία έκπληξη για την Παρασκευή.

Αν προκριθώ δεύτερος, εκτελώ όγδοος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιον τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων. Ο Ρώσος είναι μπροστά μου για λιγότερο από ένα δέκατο. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως μπήκα με σιγουριά, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί όταν πας να κολλήσεις μπορεί να οδηγηθείς και σε πτώση. Οπότε πήγα safe”.

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Ο Πετρούνιας αναφέρθηκε και στη διάρκεια της παρουσίας του στην κορυφή, καθώς έχουν περάσει 15 χρόνια από το πρώτο του ευρωπαϊκό μετάλλιο.

“Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, αλλά θεωρώ ότι ένας μεγάλος αθλητής καθορίζεται από τη διάρκειά του.

Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, αλλά ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία.

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Έχω πάρα πολύ καλό προπονητή και ομάδα γύρω μου, ενώ η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο αυτό το ταξίδι.

Το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μία πορεία ανάλογα με τους αντιπάλους μου. Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα τα δυσκολέψω κι εγώ. Αν τα πράγματα γίνουν πιο εύκολα, θα προσαρμοστώ ανάλογα.

Έχω την υγεία μου και αυτό είναι σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες μικρές ενοχλήσεις στον ώμο, αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά. Άμα δεν πονάς, δεν είσαι καλά, λένε”.

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Τέλος, ο Πετρούνιας ξεκαθάρισε πως ο στόχος του παραμένει πάντα η κορυφή, γνωρίζοντας παράλληλα πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες σε έναν μεγάλο τελικό.

“Ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος μου. Πάντα ένας αθλητής, και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, πάνε και στοχεύουν στην κορυφή. Το ίδιο ο Χρήστου και όλα τα παιδιά.

Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, όπως και η τρίτη και η τέταρτη, αλίμονο. Σε έναν τελικό έχω ξαναπεί ότι ο πρώτος γίνεται όγδοος και ο όγδοος πρώτος πολύ εύκολα.

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Πάω για το 9ο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένας σημαδιακός αριθμός για εμένα, οπότε θέλω να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Ο Ζάικα είναι νέος, καλός, φρέσκος. Ο πιο ψύχραιμος θα κερδίσει”.

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